人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

商业新模式带来消费维权新热点——

强化新业态监管  维护消费者权益（消费万花筒）

齐志明  冯松毅
2022年02月16日06:02 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　近日，中国消费者协会发布的《2021年全国消协组织受理投诉情况分析》显示，2021年全国消协组织共受理消费者投诉1044861件，同比增长6.37%，为消费者挽回经济损失15.16亿元。

　　该分析报告指出，伴随新业态、新模式、新政策的出现，消费维权形势也发生较大变化。有直播带货、跨境网购、盲盒等商业销售新模式带来的新热点，有智能产品、智能客服带来的新难点，也有传统消费领域存在的食品安全有待加强、家电质量尚需提高、快递服务亟待改进等突出问题。其中，对于跨境网购，消费者投诉的主要问题除了售后服务、商品质量、虚假宣传等传统问题外，还有一些新“堵点”：比如跨境购物物流周期长，收到货物时间超过保质期，消费者维权难度较大。

　　2021年5月初，消费者李先生在某跨境网络平台购买了一些化妆品，通过深圳市某跨境电商物流有限公司运至国内，一直到2021年9月8日才收到相关货物，但产品包装盒上注明有效期至2021年9月，收货时发现部分商品已过期。李先生联系物流公司要求理赔，该物流公司以各种理由拒绝赔偿，无奈之下李先生向深圳市消费者委员会投诉。经调解，物流公司赔偿了李先生相应损失。

　　中消协投诉部主任陈剑表示，跨境电商平台应当严格审查平台内经营者的真实情况、经营资质，履行平台法定责任和义务，加强平台内交易行为管理，严厉惩治虚假宣传、假冒伪劣等侵权行为，切实保护消费者合法权益。

　　中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江认为，加强新业态新领域研究，进一步明确直播、社交、跨境电商等平台的义务和责任，是加强消费者权益保护的关键。要强化新业态新领域治理，针对智能产品、智能网联汽车、算法应用等新领域，明确经营者主体责任。针对消费领域热点难点问题，注重正面引领和示范，加强经营主体管理。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月16日 17 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
瑞雪中的一抹亮色
　　近日，北京迎来了虎年的第一场瑞雪，这也给正在如火如荼举行的北京2022年冬奥会增添了别样的风景。 赛场内，运动员们正在以昂扬的精神面貌，向世界展现奥林匹克精神；赛场外，有一个群体也在保障冬奥，为体育盛会提供各方面的服务保障。…
央行开展3000亿元中期借贷便利操作 利率不变
　　人民网北京2月15日电 （黄盛）今日，为维护银行体系流动性合理充裕，中国人民银行（以下简称“央行”）开展了3000亿元中期借贷便利（MLF）操作和100亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率均与前次持平。其中，此次开展的3000亿元MLF操作包含对2月18日MLF到期的续做，操作期限为1年，中标利率2.85%；逆回购操作期限为7天，中标利率2.1%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部