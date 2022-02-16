本报记者 刘志强

图为满载870余吨湖北年货产品的中欧班列从武汉市吴家山站开出，驶向德国汉堡。

本报记者 吴 君摄

物流网络是现代流通体系的重要组成部分。畅通经济循环，扩大高水平开放，保障产业链供应链稳定都离不开强大的物流网络。

去年底召开的中央经济工作会议再次强调“加快形成内外联通、安全高效的物流网络”。近年来我国物流网络建设取得了哪些新进展，还面临哪些重点任务？记者采访了相关部门和企业、专家。

交通骨架更加完善，运输服务稳步提升

物流支撑总体有力

川藏铁路及配套公路、引江济淮航运工程等建设有条不紊，京哈高铁、京新高速全线贯通，成都天府国际机场、青岛胶东国际机场投运，中老铁路建成通车……2021年，我国交通基础设施建设稳步推进。

打造物流网络，设施建设是基础，运输组织是关键。交通网络加快完善的同时，综合运输服务水平也在持续提升。

——攻坚克难，保障国际物流稳定畅通。

国际海运承担了我国约95%的外贸货物运输量。在防控新冠肺炎疫情过程中，全球综合运力最大的航运企业——中远海运集团在有关部门支持下，努力克服境外一些港口拥堵、“一箱难求”等困难，保持稳定运转。2021年，中远海运集团在全球承运货物13.6亿吨，货运周转量达3.87万亿吨海里，同比分别增长1.2%、4.2%。此外，2021年，中欧班列全年开行1.5万列、同比增长22%，发送146万标箱、同比增长29%，也为保畅通发挥了积极作用。

总体看，一个开放共享、覆盖全球、安全可靠、保障有力的国际物流供应链体系正在加快建立。目前，我国水路国际运输航线覆盖100多个国家，全球海运连接度最高，国际航空货运通航全球80个国家，中欧班列连通欧洲23个国家170多座城市，国际道路运输合作范围拓展至19个国家。

——效率提升，促进国民经济循环畅通。

“去年‘双11’期间，得益于国内最先进的电商物流智能分拣线，京东在乌鲁木齐市的八成订单实现当日达或次日达，新疆其他地区包裹到达时效也缩短了2天以上。”京东物流有关负责人表示，京东在强大物流网络基础上构建起完善的供应链体系，目前在全国93%的区县和84%的乡镇实现当日达或次日达。

调整运输结构、发展多式联运、提升城市配送效率、完善农村物流网络……近年来，我国系统推进物流提质增效。去年，多式联运示范工程完成集装箱多式联运量620万标准箱，开通联运线路450条；发展“四好农村路”，村村直接通邮，乡镇快递网点基本覆盖。

——补足短板，航空货运等实现较快发展。

2021年，民航全行业货邮运输量达到732万吨，同比提高8.2个百分点，恢复至2019年水平的97.2%。在防控新冠肺炎疫情过程中，南航大力发展航空物流，依托国内规模最大的波音777货机机队，执飞19条国际货运航线，截至目前已组织客改货航班约1.3万班。

“防控疫情让航空货运的重要性更加凸显。以前，我国95%以上的航空货物由客机腹仓运输，这两年通过货机运输的比例不断上升。”中国民航大学航空运输经济研究所所长李晓津观察到，我国航空物流运力正稳步提升，空域和时刻布局更有保障，与其他运输方式的衔接也更加顺畅。

2021年，我国全社会货运量、港口货物吞吐量分别比上年增长12.4%、6.8%，折射出物流网络建设的积极成效。在交通运输部水运科学研究院物流工程技术研究中心主任邓延洁看来，近年来我国综合交通网络和供应链体系加快完善，已能基本适应大宗物资、农产品、工业品、日常消费品等各类物流需求。

连通水平、综合效率、企业竞争力需进一步提升

继续增强网络韧性

“当前，世纪疫情交织百年变局，外部环境更趋复杂多变。保障产业链供应链安全，物流网络还须解决好结构布局不够均衡合理、内外联通性和总体效率不高、自主可控能力不强等问题。”国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微认为。

在不少受访者看来，“内外联通、安全高效”对物流网络提出了更高要求，需要我们多措并举、补足短板，提升物流网络的效率、水平和韧性。

更畅通——提高交通网络连通水平。

“总体看，国内网络优于国际网络，城市网络优于农村网络，普通网络优于专项网络。”交通运输部有关负责人表示，目前我国铁路、高速公路对城区常住人口20万以上城市的覆盖率均超过95%，民航运输机场已覆盖92%的地级市，但综合交通网络仍有提升空间，比如部分战略骨干通道亟须强化、西部地区铁路网覆盖仍须加强，又如部分农村地区、边境地区交通通达深度仍须提升。

王微认为，让物流网络内外联通，要从通道、枢纽、网络等方面入手，既整合优化存量物流基础设施资源，降低全程运输、仓储等物流成本，也加快国际物流运力和服务网络调整，建设高时效、多方式的国际物流供应链体系。

更高效——提升物流运输综合效率。

“欧洲某快消服装品牌，基于价值链和营销策略，物流基本靠航空。产品下线后，1天覆盖欧洲，3天送达全球。更快‘触达’市场，给品牌推广赢得更多时间。”邓延洁举例说，产业链供应链高度融合，物流时间压缩，就能带来更高收益。

与产业升级同步，我国物流网络也在不断升级。《国家综合立体交通网规划纲要》（以下简称《纲要》）提出明确目标：2035年，“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）基本实现。

“建设上，要突出规划引领、统筹推进，形成交通网络‘一盘棋’；机制上，要深化市场化改革；技术上，要大力发展多式联运，加快应用现代信息技术。”邓延洁认为，久久为功、扎实推进，《纲要》会逐步变成现实。

更安全——增强物流企业竞争能力。

“当前，我国有国际服务网络的大型第三方物流企业还比较少，物流企业进入国际市场多采取轻资产方式，较难形成稳定高效的服务网络。”王微认为，保障国家经济安全，需要我们发展和壮大具有国际竞争力的现代物流企业。

近年来，中远海运、招商局、京东、顺丰、菜鸟等企业已在加快海外布局。2021年，中远海运比雷埃夫斯港口有限公司第二期股权交割完成，协议收购汉堡港CTT码头35%股份。京东物流陆续在中泰、中美、中英间开通包机货运航线，已可实现48小时“门到门”送达。南航物流表示，将在“十四五”期间继续引进大型货机，打通洲际“空中大动脉”。交通运输部也提出，鼓励骨干物流企业与进出口货主企业建立长期稳定、互利共赢的战略合作关系，鼓励有实力的物流企业“走出去”，拓展海外物流服务网络。

完善交通网络，优化货运服务，加强国际物流合作

多措并举推进建设

岁末年初，有关物流网络建设的重大进展、重要消息接连传出。

2021年11月14日，又一座自动化集装箱码头——深圳妈湾智慧港开港。目前，我国自动化集装箱码头已建和在建规模均居世界首位。

2021年12月29日，湖北鄂州花湖货运机场启动校验飞行，为今年如期投入运营奠定基础。作为我国首个专业货运机场，鄂州机场投用后，将成为我国重要的国际航空货运枢纽。

2022年1月，《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025年）》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》相继印发，为今后一个时期物流网络建设绘就了蓝图。

“‘十四五’时期是我国建设交通强国的关键5年。”交通运输部有关负责人表示，将着力调结构、优服务、补短板、促创新、守底线，推动物流业高质量发展，积极建设内外联通、安全高效的物流网络。

完善综合立体交通网。围绕“6轴7廊8通道”加强出疆入藏、沿边沿江沿海、西部陆海新通道等战略骨干通道建设；加快国家高速公路待贯通路段建设；加快沿江高铁建设、内河高等级航道提等升级、沿海港口公共基础设施建设；稳步建设支线机场、通用机场。

提升货运服务能力。巩固大宗货物“公转铁”“公转水”成效；加快发展铁水联运、江海联运、高铁快运等，推动“十四五”时期集装箱铁水联运量年均增长15%以上；推动冷链、城市配送、农村物流等快速发展；加快推动互联网、大数据、人工智能等与物流业深度融合，推动传统货运物流转型升级。

加强国际物流合作。海运方面，推动国际航运中心建设，完善全球海运服务网络；航空方面，发展全货机运输，壮大国际航空货运机队规模，完善航空货运枢纽布局；铁路方面，创新中欧班列组织和服务模式，加快集结中心建设，促进开行模式由“点对点”向“枢纽对枢纽”转变；公路方面，加快国际道路运输能力建设，加强与周边国家和亚欧大陆桥沿线合作，提高运输便利化水平。

《 人民日报 》（ 2022年02月16日 18 版）

(责编：白宇、赵欣悦)