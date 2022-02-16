丁怡婷

富煤贫油少气是我国国情，要夯实国内能源生产基础，保障煤炭供应安全，统筹抓好煤炭清洁低碳发展、多元化利用、综合储运这篇大文章，加快绿色低碳技术攻关，持续推动产业结构优化升级

“现在不再‘谈煤色变’、‘一刀切’限贷断贷，咱们完全有能力保障合理用煤需求。”前不久，笔者采访一位煤炭企业负责人，他反复感慨，“去年的中央经济工作会议厘清了很多市场上的错误认识，确保了能源供应。”

去年下半年，我国个别地区出现煤炭电力供应偏紧现象，部分原因是有的地方搞“一刀切”、运动式“减碳”，导致一些煤炭产能难以有效释放。

去年底召开的中央经济工作会议提出，“传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上”“要立足以煤为主的基本国情”。实现“双碳”目标，要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置；要坚决控制化石能源消费，尤其是严格合理控制煤炭消费增长。但是必须尊重客观规律，把握步骤节奏，先立后破、稳中求进。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。

富煤贫油少气是我国国情，短期内煤炭的“压舱石”地位很难改变。在全国已探明的化石能源资源储量中，煤炭占94%左右；煤炭占一次能源消费的消费比重依然达到约57%。天然气燃烧排放的二氧化碳远低于煤炭，但目前我国天然气的对外依存度仍超过40%，利用它来替代煤炭的主体地位，不利于把能源的饭碗牢牢端在自己手里。以电力供应为例，在我国，煤电目前以不到五成占比的装机，生产接近六成的电量，并支撑超过七成的高峰负荷需求，仍然是电力供应的主力能源。

从能源供应的稳定性来看，新能源在短期内也很难完全替代煤电。近年来，以太阳能和风能为代表的新能源快速发展，但它们发电“靠天吃饭”，具有波动性、随机性、间歇性的不足，依然需要煤电发挥基础保障性和系统调节性电源的作用。去年的欧洲能源危机，某种程度上能够说明问题。2020年，欧盟可再生能源发电量首次超过化石能源发电量，但去年欧洲风电出力显著低于常年均值，以至于不得不增加煤电和气电发电量来弥补缺口。这也提示我们，在大力发展新能源的同时，仍要做好煤炭等常规能源的应急储备，以保障用电高峰时段的供应。

立足富煤贫油少气的国情，要夯实国内能源生产基础，保障煤炭供应安全，统筹抓好煤炭清洁低碳发展、多元化利用、综合储运这篇大文章，加快绿色低碳技术攻关，持续推动产业结构优化升级。一方面，煤电机组的改造升级是有效手段。经过近年来的努力，截至2020年底，我国达到超低排放水平的煤电机组约为9.5亿千瓦，节能改造规模超过8亿千瓦。特别是CCUS（二氧化碳捕捉、封存与利用）技术的应用，给煤电减排二氧化碳提供了一种转型路径。或许有一天煤炭也能够实现低碳利用，成为低碳能源。另一方面，从燃料向燃料与原料并举，也是煤炭清洁高效利用的重要方向。与燃烧发电相比，煤化工排放的二氧化碳集中度高、易回收。在技术和环境条件允许的前提下，发展煤制油气、醇类燃料替代，也能降低我国的油气进口依赖度。

实现“双碳”目标要坚定不移，但不可能毕其功于一役。减排不是减生产力，也不是不排放，更不意味着要“一刀切”去煤。把握好降碳的节奏和力度，使煤炭和新能源实现更加优化的组合，经济发展与绿色转型必将实现良性互促、协同并进。

《 人民日报 》（ 2022年02月16日 18 版）

(责编：白宇、赵欣悦)