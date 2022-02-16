1月我国吸收外资破千亿 同比增长11.6%
2022年02月16日08:41 | 来源：新华社
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据新华社北京2月15日电（记者于佳欣）商务部15日发布的外资数据显示，2022年1月，全国实际使用外资金额1022.8亿元人民币，同比增长11.6%。
根据数据，从行业看，服务业实际使用外资金额823亿元，同比增长12.2%。高技术产业实际使用外资同比增长26.1%，其中高技术制造业增长32%，高技术服务业增长24.6%。
从来源地看，“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长28.4%和29.1%。
从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长8.7%、46.2%和42.2%。
考虑到去年吸收外资的高基数以及全球疫情反复等不确定因素，今年我国吸收外资面临的挑战依然不小。但此前外媒表示，随着中国一系列不断扩大开放的新举措和更多投资新机遇的涌现，业界普遍对2022年中国吸引外资增速持乐观预期。
(责编：王震、陈键)
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