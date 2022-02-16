新华社北京2月15日电（记者张辛欣、黄兴）工地上，智能化调度和作业提高了效率与安全；车间里，自动化生产线降低成本；大企业布局云上产业链，小企业将数字化作为拓新局的重要方向……虎年开工季，数字化成为很多行业、企业的关键词。

用数字化积蓄新发之势，新气象正在孕育，工业发展传递出更多积极的信号。

2月7日，在中建三局科创公司硚口易家墩项目，工作人员正紧锣密鼓进行最新一代“住宅造楼机”的安装调试工作，为施工生产全面铺开做好准备。项目有关负责人说：“‘住宅造楼机’融合了外防护架、模板吊挂、精益建造等功能，应用于高层住宅建设，能够大幅提高施工安全和进度。项目计划今年上半年上线10台‘住宅造楼机’，让建设更加智能。”

不仅“钢筋水泥”走向数字化，车间工厂、物流运输……工业制造及其相关的诸多领域，也在加速智能化步伐。

重庆青山工业有限责任公司深耕汽车变速器领域。“以前供应商对接主要靠表格表单，现在技术图纸直接就可传输到供应商生产线上，效率大大提升。”公司副总经理叶万华表示，今年还将丰富供应链上云内容，通过与银行合作，为“链上”企业提供更多供应链金融支持。

通过云平台查看充电桩状态，帮助实现新能源车充电运维的同时，能链集团不断加大对传统燃油车、加油站等智能化服务，通过数字技术打通炼厂、加油站、用户等环节，提升加油站运转效率，挖掘降本减排的新增长点。

新兴产业通过数字化升级新技术、开辟新市场空间，传统行业加快数字化对生产全链条的嵌入，降低运营成本；大企业加大投入开拓云平台提升供应链效率，小企业积极上云拥抱新机遇……记者调研发现，以数字化为抓手应对挑战、抢抓机遇，是很多行业、企业的普遍选择。

各地围绕降低数字化门槛、加大数字化服务的举措也不断推出。

保用能，通过智能储能解决电压不稳定问题，为生产线提供备用电源，国网浙江桐乡市供电公司助力重点企业、重点项目早开工、早投产；保产业链，浙江提出将新增上线并试运行细分行业“产业大脑”，河北推动唐山、邯郸等区域工业互联网平台上线，提升产业链供应链竞争力；增帮扶，促进中小企业向数字化网络化和智能化转型，多地提出点对点、针对性强的措施……

工信部有关负责人表示，2022年将着重抓好扩大“5G+工业互联网”应用、激活数据潜能、提升企业数字技术应用能力三项工作。稳妥有序开展5G和千兆光网建设，聚焦制造、矿山、电力等重点行业，深度挖掘“5G+工业互联网”典型应用场景，支持产业链上下游企业开放数据，推动工业互联网平台进园区、进企业。

(责编：王震、陈键)