新华社上海电（记者何欣荣、胡锐、王菲）开年以来，面对错综复杂的外部环境，作为制造业高地的长三角地区，把工业稳增长摆在突出位置，一系列大项目加快开工，产业链供应链韧性持续增强，营商环境不断优化，区域经济发展更有底气。

汽笛声声，萦绕着上海港的海通码头。春节期间，逾1万辆上汽集团生产的新车搭乘10余艘滚装轮船运往世界各地。在航线另一头的欧洲码头，有经销商把海运货轮号查了出来，发在用户群里进行交车“倒计时”。

统计显示，今年1月，上汽集团整车批发销售45.6万辆，同比增长13%；新能源汽车销量超过7.2万辆，同比增长25.5%；海外销量突破6.5万辆，同比增长74.4%，在欧洲、澳新等发达国家和地区的销量占比高达4成。

安徽的奇瑞控股也跑出汽车产业“加速度”。今年1月，奇瑞汽车终端销售10.77万辆，创历史同期新高。其中新能源汽车销量逾2万辆，同比增长逾170%。

今年一季度，长三角三省一市全力以赴促进工业经济平稳运行，为稳定宏观经济大盘做出应有贡献。

——大项目加快开工。上海市经信委的数据显示，今年1月以来，上海共开工重大产业项目74个，总投资2550亿元。共签约重大产业项目204个，总投资1050亿元。

浙江省近日发布《浙江省“4+1”重大项目建设计划2022年实施计划》，其中高新技术与产业重大项目568个，计划投资3687亿元。浙江提出，要按照新建项目开工率一季度达到30%以上、二季度达到60%以上、三季度达到85%以上的要求，推动重大项目建设提速增效。

——产业链供应链韧性持续增强。虎年新春，位于合肥新站高新区的新型显示产业基地一派繁忙景象，合肥鼎材科技有限公司的“新型显示配套电子材料生产基地项目”建设已近尾声。

作为新型显示产业链上的关键一环，光刻胶曾一度依赖进口。“目前，我们正抓紧无人车间的设备调试，未来将实现年产光刻胶4500吨。”合肥鼎材科技有限公司董事长任雪艳说，项目达产后不仅能为合肥、长三角的面板企业提供近距离配套，还将加快显示产业链上游关键原材料的国产化步伐。

——营商环境不断优化。在上海自贸区临港新片区，总投资逾500亿元、今年开工的中芯国际临港项目，从项目启动到土地摘牌，用时仅190天。从拿地到开工，不到一个月。

上海市经信委主任吴金城表示，针对10亿元以上的重大产业项目，上海将组建工作专班、倒排时间节点，协调解决土地指标、施工许可证以及项目验收等问题，确保项目按时开竣工。

在制造业大省江苏，多个地市的“新年第一会”涉及营商环境建设。如南京市发布优化营商环境实施方案，提出116项工作任务，要求各级干部“带角色、走流程、疏堵点”。镇江市提出，狠抓产业强市和营商环境建设，让“镇合意”的营商环境服务品牌更加名副其实。

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