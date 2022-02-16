陈刚、王贤

新华社南京2月15日电（记者陈刚、王贤）升级生产线，搭建云平台；新项目投产扩能，新产业加速布局……记者在江苏、湖北等地采访了解到，以优存量、扩增量为特征，制造业投资正持续为工业经济高质量发展注入能量。

现场工人减少2/3、生产效率翻番、废品率大幅下降……在国内铸造业头部企业苏州明志科技股份有限公司，多台机器人、自研人机交互设备、柔性除芯清理设备等高效协同，以精密组芯造型工艺为支撑，生产各类高复杂度、高精度和高强度铸件。

将钱投在“刀刃”上，这家企业近年投入数千万元加大技改投资力度，推进智能化转型，打造高度自动化与智能化的现代铸造生产线，主要工艺流程全部由机器人完成。因订单充足，春节期间部分生产车间维持生产，投入300多万元的铸造车间新MES系统今年1月正式运营，也为节后快速复产提供了信息管理基础。

以更高生产运营效率、更快市场响应水平、更大价值创造为目标，智能制造成为技术创新和经济发展的焦点之一。新年伊始，各地推动制造业智能化改造和数字化转型动作频频。1月4日，装备制造、生物医药等295个重大项目在苏州开工，科技“浓度”高的先进制造业项目尤为亮眼。

截至去年底，江苏累计培育创建1639个省级智能示范车间、52个智能工厂、135个工业互联网标杆工厂、109个省重点工业互联网平台。

江苏省工信厅相关负责人介绍，江苏智能化改造数字化转型进入全面普及、向纵深拓展的新阶段。不久前江苏出台的制造业“智改数转”三年行动计划，将聚焦重点先进制造业集群和重点产业链，实施龙头骨干企业引领、中小企业“智改数转”推进、工业互联网创新等十大工程。

为此，江苏省将每年集中安排12亿元专项资金，采取免费诊断、贷款贴息、绩效（设备）补助等方式给予支持，力争用3年时间实现规模以上工业企业全面智能化改造和数字化转型，其中2022年将确保5000家规模以上工业企业完成“智改数转”。

中国信息通信研究院院长余晓晖表示，新型技术驱动的数字化转型已成为新产业培育、新价值创造的有力手段和有效途径，将为实体经济高质量发展注入全新动能。

既要优化存量，也要扩大增量，不少地方正在促进重大项目投产达产。在湖北鄂州，湖北容百锂电材料有限公司总投资120亿元锂电正极材料五期项目，将于今年4月全部建成投产。

“目前项目基本建设完成，7个车间已有5个车间开始进入生产状态，全部投产后，锂电正极材料年度产能将由过去的2.3万吨飙升至10万吨，年销售收入将超过200亿元，带动1500人就业。”公司相关负责人介绍，春节期间570名员工投入项目建设、生产一线，一季度产值预计同比增长1.5倍。

据湖北省经信厅摸底统计，2022年，湖北省续建项目和拟开工的2000万元以上工业和技改重大项目共计3545个，计划总投资1.13万亿元，积极培育新增长点，为工业经济积蓄势能和后劲。

在武汉，TCL华星光电技术有限公司t5项目2021年四季度落户光谷，总投资150亿元，对现有第6代半导体新型显示器件生产进行扩产，采用VR、触摸屏等技术，主要生产中小尺寸高端显示产品。

“提振制造业投资是实现2022年工业稳定增长的核心支撑。”余晓晖认为，要激发企业主体投资活力，积极扩大有效投资，确保重大项目落地见效，加大传统领域改造升级力度，加速布局战略新兴产业，加快新型基础设施建设，更好发挥制造业投资对稳定工业增长的关键带动作用。

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