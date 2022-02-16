新华社武汉电（记者王贤）一纸信用报告，关系着每个人和企业的金融生活，一旦出现不良记录就可能产生房贷等贷款通不过、个人或企业信誉受损等负面影响。因此，部分信息主体急于消除不良征信记录，一些不法分子趁机以“征信修复、洗白、铲单”“异议投诉咨询、代理”为名招揽生意，收取高额服务费。

花钱就能“洗白”不良征信记录？业内人士表示，征信领域不存在“征信修复”的说法，所有声称合法的、商业的、收费的“征信修复”都是骗局。不仅涉嫌触犯法律，更破坏了社会信用体系。

“征信修复”骗局花样多多骗财坑人

湖北天门的张先生因个人疏忽发生贷款逾期，找银行咨询、沟通，寻求删除不良记录未果后，心有不甘的他在网上找到一家“征信修复”机构，并将1万元定金和以自己实名办理的一张手机电话卡交给这家机构，约定事成后再付2万元。

随后，这家机构以张先生的名义发起信访投诉。中国人民银行天门支行接到投诉后请张先生现场核实，才了解到真相。“我们跟他说，这样做不仅花冤枉钱，还会泄露个人隐私信息。如这家机构用他的手机卡进行电信诈骗、洗钱、冒名网贷等，还可能会被牵连。知道自己受骗后，张先生撤销了投诉。”中国人民银行天门支行征信工作人员说。

记者检索中国裁判文书网发现，“征信修复”骗局比比皆是：不法分子声称花钱就能修复人民银行征信中心信用报告，有的收取高额费用后失联，有的教唆个人用“非恶意逾期”理由无理申诉，或运用虚假材料等非法手段以图修改不良信息，通常修改失败后不退款或失联。所谓“征信修复”机构的业务大多是材料造假、伪造证明、恶意投诉、欺骗银行。

武汉市反电诈中心、中国人民银行武汉分行营业部近日联合揭露了5种常见的“征信修复”骗局。除了直接针对普通失信主体的诈骗外，还有针对创业、就业人群失信群体的“信用培训考证”诈骗，针对创业人群的“征信加盟代理”诈骗，针对网购网贷群体、冒充客服人员或金融机构工作人员的“账户异常”诈骗和“注销贷款”诈骗。

业内人士表示，还有两种骗局也比较常见：一是声称可以快速放贷，当事人上钩后，又以征信记录差为由，要求当事人支付“征信修复”费；二是声称只要支付一定的费用，就可以帮助当事人消除网贷借款记录，本息都不用归还，且不会被催收或起诉。

中国人民银行武汉分行征信管理处副处长唐德鑫说，个人、企业有信用卡或贷款逾期，未履行担保责任，失信被执行等情形，就会产生不良征信记录。正确无误的不良征信记录是不会删除或更改的。“征信修复”骗局的实质是不法分子利用信息主体对征信政策法规不了解，故意混淆征信异议的概念进行误导，以欺骗的手段达到其非法牟利的目的。

征信异议处置有渠道无需中介

其实，如果个人认为信用报告上的信息有误时，有权向征信机构提出异议。征信机构或银行需进行核查和处理，有错误的会及时更正。

“当联络员半年多来接到了6起征信异议咨询，其中两起确因个人疏漏忘了还款、且逾期时间不长，我让客户做了说明，上报征信机构予以记载；其他明显不良的进行解释后客户也能理解。”中国建设银行崇阳财富广场支行征信异议联络员熊峥说。

唐德鑫说，提出征信异议所需的资料也不复杂，个人持有效身份证件、企业法人自己或委托他人持营业执照即可办理。“提出征信异议完全不需要通过中介，更不存在收费。”他说。

《征信业管理条例》规定，信息主体认为征信机构采集、保存、提供的信息存在错误、遗漏的，有权向征信机构或者信息提供者提出异议，要求更正。征信机构或信息提供者收到征信异议后，要对异议信息进行核查，发现确实存在错误或遗漏的，应当予以更正。

唐德鑫表示，征信异议实质是“纠错”，即对于错误或遗漏的数据进行更正或补充，而不是发生“失信行为”之后的信用重塑。无论是征信机构还是商业银行等信息提供者，都不能修改、删除信用报告上正确的征信信息。

记者了解到，只有征信信息的报送机构才有修改权限。目前，金融机构有严格的系统流程和管理要求，监控征信查询行为，防范内外勾结违规删改征信信息。如果有些人抱着“花钱消灾”的想法，希望花钱消除不良记录，最终往往落入不法分子的圈套。

堵“旁门”开“正门”共护诚信社会

多位银行和监管部门人士建议，相关部门应加强协作，严格管控清理网络上的各类“征信修复”虚假宣传广告，加大对不法分子的打击力度，提高违法成本。堵住“旁门”的同时，金融机构和征信机构要普及相关知识，让公众知晓合法的维权渠道和方式，了解“征信修复”骗局，避免上当受骗。

“第一位的是自己保护自己。”多位专业人士表示，对于个人和企业来说，首先应合理负债，量入为出，按照借款合同约定的还款时间和金额及时还款。尤其要注意保管好自己的身份证件、网银、手机银行等敏感信息，以防发生莫名贷款。

“出现不良信息后应及时还款，终止不良行为，后续注意按时还款、避免逾期，保持良好的信用记录。”唐德鑫说，有特殊情况造成不良信息，可申请对不良信息做出声明，在保存期内，征信机构会予以记载。

(责编：王震、陈键)