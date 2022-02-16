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211家学会联名发布公约抵制学术不端

2022年02月16日08:51 | 来源：科技日报
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　　科技日报北京2月15日电 （记者代小佩）在15日召开的中国科协第十届全国委员会第三次会议上，211家中国科协全国学会联名发布《中国科协全国学会学术出版道德公约》（以下简称《公约》）。

　　《公约》倡议科研人员、期刊编辑和审稿人破除“圈子”文化和利益纽带，加强行为自律，抵制各种人情稿、关系稿，确保出版过程客观公正，确保论文发表真实可靠，保障我国科技事业高质量发展。

　　《公约》呼吁广大科研人员遵守科研活动规范，认真保存实验数据，保证实验可复制可查证，确保研究成果真实可信。坚守学术诚信，抵制各类型学术不端。

　　《公约》强调，要恪守出版伦理道德，确保论文撰写诚信规范，不抄袭、剽窃他人科研成果或者伪造、篡改研究数据、研究结论，不通过第三方购买、代写、代投论文，以及虚构同行评议专家及评议意见，不在无实质学术贡献的论文中“挂名”，不在成果署名、知识产权归属等方面侵占学生、团队成员的合法权益，引用他人论著时，应遵从合理引用、规范引用的原则，反对友情互引用、合作互引用、审稿拉引用等情形，坚决抵制一稿多投、重复发表、抄袭剽窃、弄虚作假等行为。

　　中国科协有关负责人表示，《公约》旨在充分发挥学术共同体自律功能，对于学术论文发表中的一些新问题强化共识规范，引导科技工作者和期刊从业人员共同抵制学术不当行为，维护风清气正的科研生态。

(责编：王震、陈键)

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