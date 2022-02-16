魏依晨

北京2022年冬奥会开幕以来，依山而建架空于山谷地面之上的国家跳台滑雪中心“雪如意”满足了大家对中国元素的期待。“雪如意”在冬奥会期间一共会举办10场比赛，其中6场在晚上举行。

这对“雪如意”的照明和灯光提出了新的期待。据了解，“雪如意”中的顶峰俱乐部是整体灯光效果最为精彩绝伦的区域。顶峰俱乐部采用LED点光方式，实现对多种图案符号内容的呈现；在建筑顶部还将分布高功率光束灯，配合演绎空中表演的效果，形成立体交织的舞动光芒。国家跳台滑雪中心为此采用了防水光束灯、染色灯、洗墙灯、投光灯等将近10万个灯具和投影设备。

这么多的灯具及灯光颜色怎样做到合理控制？

据了解，“雪如意”灯光项目团队创新采用了物联网技术与多专业光影系统深度融合的关键技术、3D灯光演绎的智能控制技术、多灯光系统基于同一时间轴实现四维联动控制技术等多项智慧照明技术，相当于为“雪如意”照明安上了“智慧大脑”。

据了解，国家跳台滑雪中心的灯具全部采用节能环保的LED灯，白天灯具外形不会影响建筑物及景观的整体性，晚上也不会对绿植及夜空造成紫外线伤害。每一个LED灯都有红、绿、蓝三种基准色。“雪如意”灯光项目团队通过物联网技术，使这三种颜色均具有256级灰度并任意混合，普通的灯一般只呈现一种或者几种颜色，但是“雪如意”灯光可变幻出一千多万种颜色，实现丰富多彩的动态变化效果。

据介绍，设计团队针对不同场景对光环境的多元需求，一体式解决了国际赛事雪上运动的体育专业照明、灯光演绎、智能控制模式和电视转播效果的技术难点。

设计团队负责人高春雨介绍，“雪如意”照明可为赛事提供多场景智能化照明模式，项目将艺术渲染与媒体制作、演出控制相结合，运用边缘融合、异形校正、实时媒体编辑、三维互动应用、舞美设备控制融为一体的表演回放和播放系统，实现了为不同场景需求设置的“开幕式模式”“赛事模式”“赛后运营平日模式”“赛后运营节日模式”“赛后运营重大节日模式”等多种不同控制模式，有助于赛后项目的可持续性运营。既满足了国际体育赛事转播对光环境的高要求，也避免了光污染，有效降低了能耗。

（科技日报张家口2月15日电）

(责编：王震、陈键)