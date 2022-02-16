李 禾

“在冬奥会申办、筹办、举办过程中，北京始终坚持一体推进绿色发展与绿色办奥，加快推动首都高质量发展。北京冬奥会既让大家享受到冰雪运动的无穷魅力，欣赏到大自然的生态之美，也为生态环境持续改善留下宝贵遗产。我们将认真总结经验，不断为公众提供更优质的生态环境产品，让蓝天绿水青山成为‘双奥之城’的靓丽底色。”2月15日，在2022北京新闻中心举办的生态文明建设专题新闻发布会上，北京市生态环境局新闻发言人、副局长于建华说。

北京冬奥会的办奥理念是“绿色、共享、开放、廉洁”。于建华说，作为“双奥之城”，北京因奥运与绿色结缘。2001年申办第29届奥运会时提出“绿色奥运”理念，2008年成功举办绿色奥运盛会，2009年又转化为“绿色北京”战略并一直实施。近年来，北京将生态文明建设作为全市重点工作，一体推进绿色发展与绿色办奥，成为北京一张新“名片”。

如今的北京，蓝天白云已成为常态。2021年，北京空气质量首次全面达标，优良天数占全年的78.9%，大气污染治理取得了里程碑式突破。

北京市水务局副局长杨进怀也表示，冬奥会的举办是推动北京水资源保护、水环境治理、水生态修复的重要动力。

据统计，2021年北京新建改造污水处理厂5座，新建污水管线568公里，完成322个村的污水收集处理，全市污水处理率达95.8%；全市再生水配置量超过12亿立方米，实现1000万平方米园林、绿化用再生水替代；密云水库蓄水量最高达35.79亿立方米，创历史新高；全市优良水体比例达75.7%，“水清岸绿处处是美景”。

石景山区是北京冬奥组委和重要赛区的所在地，北京市石景山区副区长李先侠说，石景山区以服务保障冬奥筹办为统领，绘就区域绿色生态底色，为人民群众谋求更多绿色福祉。其中，石景山区将森林城市建设与服务保障冬奥筹办、创建全国文明城区等工作统筹实施、系统推进。围绕服务保障冬奥，开展城市景观建设，打造了石龙匝道、阜石路冬奥特色景观大道，“一起向未来”冬奥主题花坛等景观，为场馆周边城市绿化景观注入冬奥元素，凸显绿色生态文明效益，塑造山水人文特色。

截至目前，石景山区人均公园绿地面积24.35平方米，城市绿化覆盖率达52.42%，“山环水绕、绿轴穿城、绿链串园”的绿色空间格局和“一半山水一半城”的美丽姿态已初步显现。

特别是总面积达1142公顷的北京冬奥公园，已形成了水绿相生、城景渗透、亲民共享、冬奥元素突出的城市滨水开放空间。据统计，自2021年10月开园以来，约53万市民到北京冬奥公园打卡游览。北京冬奥会火炬传递在此举行，还进行了冬奥历史上首次水下传递。

延庆区是北京冬奥会三大赛区之一，北京市延庆区副区长颛孙永麒说，延庆赛区以“绿色办奥”理念为指导，将“两山理念”贯穿场馆建设全过程，生态保护与冬奥工程建设一体化推进，历时六年，将“山林场馆、生态冬奥”的核心设计理念由蓝图变成了现实。在生态修复方面，完成赛区216万平方米的生态修复工作，赛区及周边2000公顷范围内动植物资源本底调查等。

“在绿色低碳方面，赛区内的场馆全部达到绿色建筑三星标准，在奥运历史上首次实现全部场馆100%绿色电力供应，200多辆氢能源大巴车投入到赛时交通服务保障中，这些车辆也将作为绿色冬奥遗产服务城市公共交通。”颛孙永麒说，在文化旅游方面，冬奥、世园、长城三张“金名片”联动，擦亮生态底色。下一步，延庆区将实现“碳中和”作为建设生态宜居城市的重要目标，以优质生态环境保障奥运盛会，推动冬奥遗产可持续利用，接续奋斗建设生态文明的最美冬奥城。

(责编：王震、陈键)