王思怡 陈 科

2月15日，冬奥会赛事再传捷报，中国代表团运动员苏翊鸣、谷爱凌分别在单板滑雪男子大跳台、自由式滑雪女子坡面障碍技巧决赛中摘得一金一银。本届奥运会上，两位人气选手精彩表现的背后，离不开科学训练的“秘密武器”。位于四川省成都市新都区的尖锋旱雪四季滑雪场，这个中国规模最大的旱雪场，曾先后接待过上述两位选手备战冬奥。

地处南方的成都，为何成为冰雪健儿们的训练基地。什么是旱雪场，它拥有哪些“秘密”？笔者进行了实地探访。

旱雪最早起源于国外，有梳子式和刷子式两种形态。而在尖锋旱雪四季滑雪场，则使用由创始人尖锋自主设计、具有自主知识产权的“金针菇”式旱雪场，该雪场使用的“金针菇”式旱雪毯具有安全性、润滑性和仿真性三大特点。近看旱雪毯，是一根根整齐排列的细小圆柱，头顶一个小圆球，“特别像四川人吃火锅用的金针菇。”雪场负责人张魏说，所以它也被称作“金针菇”旱雪毯。

张魏说，“金针菇”旱雪毯表面采用了一种自带润滑特性的工程塑料，经改性后成型，表面光泽润滑，是普通塑料不可比拟的。另外，旱雪毯表面的圆球，是以圆弧面接触滑雪板，保证了旱雪表面与滑雪板的最小接触面积，增加了滑行时的润滑度。

“当滑雪者摔倒时，这个圆球也能最大程度保护滑雪者，不让他们受伤。”张魏说。除此之外，旱雪毯的厚度和弹性，使其减震吸压、回弹力达到了非常出色的效果，每当滑雪者立刃，对雪板加压时，滑雪者会感到很真实的回弹感觉，这是传统旱雪毯无法比拟的优势，“可以很好地模拟滑雪的感觉，与真雪能达到90%以上的相似度。”张魏介绍说，同时滑雪场根据铺垫物的分布疏密程度，还可以调节滑雪的难易度。

据介绍，“金针菇”安装后使用寿命可达8年。“性能非常稳定，而且安装、拆卸以及后期维护，都很方便。”张魏说。

2020年初，新都尖锋旱雪四季滑雪场针对冬奥会比赛项目训练，修建了专业滑雪道——旱雪大跳台。该滑雪道总高度43米，总长度112米，是国内最先建造的旱雪大跳台，也是目前中国最标准的旱雪训练大跳台之一。

而雪场内旱雪大跳台的落地气包，则是健儿们在这里训练的另一个“秘密武器”。

该落地气包未使用传统的大气包，而是由约300个独立的气管延着陆坡铺垫而成，被称为“麦管气包”，同样为雪场的原创发明。张魏介绍说，该气包可以吸收垂直重力，并向下方和左右方分解，有效解决了传统气包向上反弹的副作用。同时，由于局部受压不会影响整体平面角度，落地气包避免了缓冲区瞬间积水问题，而气包膜表面的细小排水孔也解决了传统气包排水难的问题。“它具有很高的安全性，同时能保证滑雪者可以滑行出去。”张魏说。

“我们还给大跳台配置了两条魔毯。”张魏说，魔毯又被称作“雪场电梯”，类似机场传送带，可以贴住滑雪板，防止下滑。魔毯乘坐方便、运行平稳、安全可靠，以往主要应用于坡度小的初学者雪道和初级道。“如果没有魔毯，运动员就要自己爬上100米的坡道，相当于13层楼高。这个设计就是为了减少运动员的体力消耗。”张魏说。

(责编：王震、陈键)