杨仑

科技日报长春2月15日电 （记者杨仑）综合科技创新水平指数由全国第19位提升至第17位，区域创新能力上升幅度全国第一，获批东北三省一区第一个创新型省份……

“创新已经成为推动吉林振兴的第一动力。”2月15日，在吉林省长春市召开的2022年全省科技工作会议上，吉林省科技厅厅长李岩表示，吉林科技创新支撑引领经济社会高质量发展取得积极成效。

2021年，吉林省在关键核心技术攻关上涌现诸多新成果，创新载体建设水平得到了提升，为全面建设社会主义现代化新吉林提供了有力支撑，也为“十四五”时期全省科技事业发展奠定了坚实基础。

2022年，吉林省将围绕“一主六双”的高质量发展战略，打好体制机制改革、基础研究、关键核心技术攻关、创新主体扶持、科技人才引育、科技成果转化、医药强省建设“七大战役”，抓好创新平台建设、区域创新高地打造、科技交流合作、科研诚信与科技伦理建设、乡村振兴、民生改善、全面从严治党、机关建设八项工作，努力形成具有吉林特色的创新驱动发展模式，打造科技创新驱动经济高质量发展新样板，为吉林振兴发展实现新突破提供强大科技支撑。

会上，省科技厅还为2021年度新建省重点实验室、省临床医学研究中心、省国际科技合作基地、省科技创新中心代表授牌。

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