该模拟覆盖了距离地球6亿光年的范围，包含超过1300亿个粒子，产生1PB的数据。图片来源：英国《每日邮报》网站

科技日报北京2月15日电 （实习记者张佳欣）芬兰赫尔辛基大学领导的一个国际研究团队的科学家使用计算机模拟制作了迄今最大、最精确的3D宇宙模拟图，展示了自大爆炸以来宇宙的整个演化过程，它能帮助天文学家像探索地球一样探索宇宙。研究团队表示，该模拟与标准宇宙学模型非常吻合，从而增加了“冷暗物质”存在的证据。研究结果发表在近日的《皇家天文学会月刊》上。

这项模拟是迄今为止规模最大、最全面的受限空间模拟，覆盖了距离地球6亿光年的范围，包含超过1300亿个粒子，产生1PB的数据（相当于5000亿页的标准印刷文本）。其在英国杜伦大学计算宇宙学研究所的DIRAC宇宙学机器上运行，需要数千台计算机在几周内协同工作，并产生大量数据。

研究人员使用先进的生成算法，模拟再现特定的宇宙团块，从而能使模拟包含天文学家几十年来观察到的银河系附近的结构。这意味着局部宇宙中为人熟悉的结构，如处女座、彗星和英仙座星系团，甚至是本地空洞，都会在模拟中重现。模拟的中心是一对星系——银河系和其附近的大质量“邻居”仙女座星系的虚拟对应物。

研究发现，局部宇宙团块可能不太寻常，因为模拟预测的星系数量低于宇宙平均区域中发现的星系数量，这是由于局部大尺度的暗物质密度不足。

研究人员表示，这些模拟揭示了在宇宙存在的137亿年中，物理定律作用于暗物质和宇宙气体的结果。重现这些熟悉的结构，为标准的冷暗物质模型提供了支持。模拟还表明，标准的冷暗物质模型可产生我们在附近看到的所有星系。

总编辑圈点

冷暗物质，电磁波无法探测到，仿佛“隐身”；粒子移动缓慢，因此是冷的。人们还没有找到暗物质，但科研人员普遍认为，一定存在这样的暗物质，它的总质量还不小，否则宇宙无法成为现在的模样。但我们能观测的宇宙，毕竟只是很小一部分，它的真正样子，还需进行模拟。本文中，研究团队的科学家制作出了迄今为止最大、最精确的3D宇宙模拟图，令人欣喜的是，它和现有的宇宙模型非常接近。也就是说，我们大概确实是沿着一条正确的道路在探索宇宙。

(责编：王震、陈键)