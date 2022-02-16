陈 曦

96.10%

优化、完善后的系统对微生物类污染物一次消毒效率和PM2.5去除率均达到了96.10%以上。优化后的系统于2021年6月2日在天津滨海国际机场14号机房和17号机房完成安装并开始运行。

春运期间，南来北往的旅客人员流动明显增加。今年春节前，天津滨海国际机场T2航站楼远机位候机厅安装试运行的“径流式高电压双电场空气消毒净化系统”通过验收，正式投入使用。该项目由中国民航大学和北京华能达环保科技有限公司（以下简称华能达）共同研发，并通过中国民航大学科技园完成科技成果转化。

兼具能源消耗低和消毒效率高两大特点

天津滨海国际机场历来重视公共场所空气卫生管理，新冠疫情暴发以后更是从严从紧加强疫情防控工作，航站楼和办公楼的集中式空调系统严格落实全新风运行模式。

但是采用全新风运行模式之后，空调系统的供冷、供暖效果受到严重影响，能源消耗量也大幅增加，成为民航机场运行保障的新痛点。

为了解决这个问题，华能达与中国民航大学科技园在系统研发和技术应用等方面建立了紧密合作关系。

据介绍，华能达是一家以空气微生物智能消毒为核心业务的公司。疫情期间，公司研发团队针对病毒造成的空气污染问题，自主研发了“径流式高电压双电场空气消毒净化系统”，并紧急生产了两台设备捐赠给武汉和宁夏的两家医院。

该系统拥有多项发明专利，利用径流式电除尘技术，引用先进的泡沫金属材料，通过“高压静电吸附+物理过滤拦截”双模式，瞬间捕杀病毒、细菌等微生物，高效捕集PM2.5等颗粒物。

华能达董事长马利君表示，这个系统还突破了传统消毒设备对空气中微生物一次性消毒效率较低的瓶颈，采用国际公认的等离子体消毒原理，利用创新性径流式结构，可以在满足净化效率的同时严格控制设备臭氧浓度释放量。

同时，运行模式采用更为可靠的物理消毒方式，能源占用极小，大幅降低能源消耗的同时，不会干扰原冷、暖空调系统的平稳运行，不增加额外管理成本。

已在天津滨海国际机场稳定运行

“这个系统具备实时消毒、在线监测、自动清洁三项功能以及能耗低、体积小、阻力小等特点，与现有空调系统适配性高，工程改造简单，具有较广泛的适用性和应用价值。”中国民航大学科技园总经理高庆吉教授介绍。

尽管系统很先进，但是之前并没有大范围机场应用的先例。

中国民航大学科技园利用自身优势整合中国民航大学资源，在系统设计端完成了候机厅CFD气流仿真模拟，此技术深度还原了机场候机厅建筑情况与暖通空调设备情况，为建设单位直观展示出消毒效果对比情况。

双方还共同对径流式高电压双电场空气消毒净化系统进行优化和完善。优化、完善后的系统对微生物类污染物一次消毒效率和PM2.5去除率均达到了96.10%以上。

优化后的系统于2021年6月2日在天津滨海国际机场14号机房和17号机房完成安装并开始运行，运行期间整体运行情况稳定，经过多家权威机构检测，消毒净化效果显著。

通过对技术资料和检测报告进行审查和评价，与会评审专家一致认为，“该技术成果设计思路新颖、技术创新性明显，完成了设计方案要求的技术指标，建议加快该产品在各机场航站楼的部署，为旅客提供更加安全、舒适的候机环境，筑牢国门防疫屏障。”

中国民航大学作为为行业提供支撑服务的主阵地，始终积极融入国家和行业发展大局。高庆吉表示，目前已经邀请该项目入驻科技园，并正式注册企业，未来将通过科技园的转化孵化平台，将天津机场试点经验推广至国内外机场。

(责编：王震、陈键)