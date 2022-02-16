中青报·中青网记者 胡志中

1月28日，在中央储备粮太原直属库有限公司库区，一阵阵夹杂着机械运转声的风鸣声，从一排排几米高、形似巨大集装箱的白色平房仓的风机口传出。这里的年轻人用创新的储粮技术“机械通风”守护着“大国粮仓”。

该公司仓储科科长李彦红向中青报·中青网记者介绍，目前工作人员正在通过内环流控温系统，进行冬季通风降温，积蓄粮堆“冷源”，待夏季来临，即可通过内环流系统抽出粮堆内的冷空气，打到仓内空间，在粮堆和仓房空间内进行循环，降低仓温和表层粮温，“实现冬冷夏用，自给自足，让粮堆做自己的‘绿色空调’”。

据了解，通过该技术可以降低仓内温度、粮堆表层粮温和仓内湿度，达到控制粮堆最高温度，减少储粮害虫滋生和化学药剂熏蒸，实现绿色储粮、科技储粮、安全储粮。

记者跟随李彦红沿着22号粮仓外部的不锈钢扶梯，登上约两层楼的高度，来到粮仓大门前。

打开粮仓大门，一股浓郁的麦香扑鼻而来。仓内清爽干燥，眼前一地金黄。踩着粮堆顶部的踏粮板进入粮仓深处，上千平方米的粮堆完整呈现在眼前。

这里所说的“粮堆”，不同于传统概念中的“堆”。数千吨小麦在粮仓中如同被“切平”的蛋糕，被长方形的粮仓“约束”，从顶部看只有薄薄的一层，而事实上，记者脚下的小麦储藏深度达6米，而仅这一个仓房，储粮就达7000多吨。

据了解，中储粮太原直属库占地238亩，太原公司库区共有39个仓房货位。在粮仓工作了26年的李彦红见证了粮仓向现代化、科技化、智能化的不断转变。

“这是质的飞跃，过去需要保管员爬上粮堆，一个点一个点地插温度计测温。如今在储粮7000多吨仓库中我们可以无死角对粮堆进行电子测温、视频监控检查，一旦发生异常，可以第一时间解决问题。”在智能化监控室，李彦红熟练地调出了22号粮仓的3D模型图。

通过电子大屏幕，记者看到，6米高的粮堆从内到外任意一点的实时测温数据、整体粮情以及粮堆温度、仓内外气温等均可迅速查看，通过分布在粮仓各个角落的传感器，监测工作精准高效。

不仅如此，通过粮情远程监控系统的视频缩放功能，小麦在视频中被迅速拉近，并放大20倍，粮堆表面的每一粒粮食都清晰可见。据了解，在每一个粮仓内部，都有360度超高清摄像头，粮仓有无情况，在监控中一目了然。

“通过测温和远程监控系统，我们可以进行实时监测，让安全储粮更有底气。”李彦红说，系统通过数据分析，还能对粮情变化趋势进行预测和预警，并实现数据远程共享，即使在千里之外，也可随时了解仓内情况。

该直属库副总经理李彦涛介绍，从2014年起，中储粮开始实施“智能化粮库”建设，运用大数据、云计算、物联网等技术深度改造传统粮库。每个直属库安装有100多个高清摄像头、数千个粮情传感器，至今已实现智能化粮库建设全覆盖，建成了世界粮食仓储行业最大的“物联网”。

“粮满仓才能天下安。”李彦涛表示，中央储备粮是保障粮食安全的“压舱石”、服务调控的“主力军”、调节市场的“稳定器”。通过推行智能“一卡通”系统应用，以一张卡作为信息的载体，从粮食入库扦样、检验、检斤、卸车，到结算支付，两小时内即可完成，所有环节公开、透明、可追溯，实现了“粮出手、钱到账”，让农民踏实卖明白粮、放心粮、舒心粮。

(责编：王震、陈键)