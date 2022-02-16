刘婷婷

又一起涉知识产权的案子判了，与众不同的是很“快”。据报道，近期，北京快侦、快诉、快判一起制售盗版冬奥吉祥物冰墩墩、雪容融玩偶案，被告人任某被判处有期徒刑1年、并处罚金4万元，成为全国首例侵犯北京冬奥会吉祥物形象著作权刑事案件。

谁不知道冰墩墩可爱，雪容融火爆，“一墩难求”？于是，盗版趁机而入。从法律上讲，制售盗版冬奥会吉祥物冰墩墩、雪容融玩偶，可不是什么小事，具有不小的社会危害性。

根据著作权法、著作权法实施条例等法规，如果没有得到著作权人的许可，制作、出售奥运会吉祥物形象的玩偶，就会侵犯到著作权人享有的复制权、发行权等衍生权利。往轻里说，侵权者需要承担民事、行政法律责任，该道歉的道歉，该赔偿的赔偿，该处罚的处罚，往重里说，如果触犯刑法则会构成犯罪，需承担刑事责任。

刑法规定，侵犯著作权犯罪，达到“违法所得数额较大”或者“有其他严重情节”，会处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。但从司法实践的情况看，入罪的“门槛”在不断降低。2004年“两高”出台的司法解释中，以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品，复制品数量合计在“1000张（份）以上，被认定为“有其他严重情节”。在2007年的司法解释中，定量标准变为“500张（份）以上”。由此不难看出，打击侵犯知识产权的司法力度在加大。

具体到冬奥会知识产权保护，侵犯版权也撞到了“铁板”上。从我国的保护策略看，采取了一般法律保护和专门法律保护相结合的办法，在依托著作权法、刑法保护的同时，制定专门保护法规。2008年北京奥运会举办之前，国务院颁布《奥林匹克标志保护条例》，2022年北京冬奥会、冬残奥会之前又对条例进行了完善和修订，目前对63件奥林匹克标志、14件专利申请、315件商标申请进行保护，冰墩墩、雪容融等均在依法保护之列。

当然，保护版权不等于“无限扩大”。之前，随着冰墩墩等奥运会吉祥物的持续火爆，不乏富有创意的“民间演绎”，有的在雪地堆出冰墩墩，有的在饭桌上摆出冰墩墩等。这些是否也侵权？通常情况下，这种“自娱自乐”也不必过于担忧。著作权法规定，凡是为个人的学习、研究、欣赏而使用作品等，都属于合理使用，不用承担法律责任。不过，要是为了营利目的，擅自生产玩具、玩偶，或者将其用于服装等周边衍生产品，搞“模仿秀”赚流量、收红包，损害著作权人的权益，就会触碰法律的底线，需要承担相应后果。

(责编：王震、陈键)