本报记者 李慧 赵明昊

北京冬奥会赛场，运动健儿们激战正酣。位于祖国西北角的新疆，冰雪产业在冬奥契机下方兴未艾。

作为中国冰雪自然资源最丰富的地区之一，新疆努力促进冰雪产业与文旅产业融合发展，推动冰雪装备制造业等相关产业顺势腾飞。

随着“三亿人参与冰雪运动”向纵深推进，新疆不断激活“冷”资源的“热”效应，与东北、华北共同形成“三足鼎立、两带崛起、全面开花”的冰雪旅游空间新格局。

冰雪与文旅共荣共生

既有生态良好的高山雪原，也有边疆风情的农家民宿；既有恬静纯洁的喀纳斯湖，也有激情四射的冰雪运动……吃上“冰雪旅游饭”的阿勒泰人，每年都盼着雪季早点到来。

今年的雪季，北京冬奥会的举办，更为阿勒泰的冰雪旅游提供了新的发展空间。

面对日益增长的游客量，阿勒泰将军山国际滑雪度假区负责人史志强每天都任务满满。一早，他就会穿上滑雪板到不同雪道去巡查，在缆车上与雪友聊天，询问雪友诉求。他对记者说：“现在雪场每天都要接待5000多名雪友，其中来自疆外的就有1000多名。游客们从待两三天到待一个星期，从单纯滑雪到休闲度假，活动内容更丰富。”

在乌鲁木齐，冰雪运动越来越热，家门口的冰雪乐园让冰雪运动成为人们的生活方式。

在乌鲁木齐市人民广场，“天山冰雪情 点亮夜生活”主题花灯引来不少游客驻足欣赏。花灯以“喜迎党的二十大花灯、新春花灯、冬奥花灯”为主题，展现了团结和谐、经济繁荣、人民幸福美好生活的主旋律。

除了花灯，洋溢着新年气息的“新春快乐冰雕”、雕工精细的“民族大团结冰雕”、气势恢宏的“新疆印象”、色彩斑斓的“丝绸之路”、喜气洋洋的“冬奥会吉祥物”，几组冰雕作品在LED低碳光源的照射下绚丽多彩。

在人民公园冰雪欢乐谷的冰场上，滑雪圈、卡丁车、摩托车、冰上自行车等游乐项目，引来众多打卡的游客。“冰雪欢乐谷也新增了夜间冰雪项目，一直营业到晚上10点，夜间套票比白天便宜很多，晚上来的人也不少。”冰雪欢乐谷负责人王蓉介绍。

《中国冰雪旅游发展报告（2022）》显示，中西部冰雪休闲旅游带蕴含着到2025年实现5000万冰雪旅游人次、1000亿元收入的市场潜力。新疆冰雪产业拥有巨大优势，正在以融合发展理念借力发展、乘势而上。

产业链向上下游延展

过去，新疆滑雪爱好者的装备都是疆外制造，如今，新疆制造正在成为冰雪产业链条中一道亮眼的标签。

在北京冬奥会的带动下，新疆的冰雪运动、冰雪旅游不断升温，冰雪装备制造业加速发展，从滑雪服、滑雪手套、滑雪板等个人装备，到拖牵、魔毯、索道等滑雪场专用设备，新疆企业都有布局，冰雪装备制造业逐渐成为新疆冰雪产业发展的重要一环。

“以前都是购买国外品牌的滑雪服，现在有新疆本土制造了，衣服物美价廉。”在乌鲁木齐丝绸之路国际滑雪场，滑雪发烧友张诚向记者展示着自己购置的新装备。

一套滑雪服，折射出新疆冰雪装备制造产业乘势而起的历程。为推动冰雪产业升级，新疆各地不断探索推动“冰雪+”，拓展冰雪经济上下游产业链，推动冰雪产业发展。

位于乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园的新疆华通泰克游乐设备有限公司，是新疆唯一一家具备专业特种资质的滑雪场装备制造商。从2002年开始，企业就为新疆滑雪场研发、制作专业运输类装备，包括架空客运索道、拖牵索道和魔毯。

“全疆配套的一半以上的索道，都是我们公司生产的。”新疆华通泰克游乐设备有限公司副总工程师窦平说，“目前企业正积极研发高速拖挂索道，有了这种索道，从山底到山顶的1500米用时只需要6分钟左右。”

随着冰雪运动的蓬勃发展，冰雪运动装备的消费需求也在不断提高。目前，新疆本土滑雪装备品牌异军突起，众多滑雪运动的衍生用品销售逐年递增，各家公司在产品研发设计、销售、生产、物流方面努力提质增效，实现跨越式发展。

“我们公司研发具有新疆特色的滑雪服、滑雪帽、雪手套等产品，2020年销售额突破2000万元。”新疆哈巴河县雅居床服有限责任公司董事长李玉梅说，“‘十四五’期间，我们将紧抓机遇，快速布局冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备市场。”

提升“冰雪+”增长潜能

观看一场集勇气、毅力与智慧于一身的冬季叼羊竞赛；伴着冬不拉乐曲喝一碗咸香的奶茶；体验“姑娘追”的新奇与浪漫……冰天雪地之间，新疆的冰雪项目，充满了人间烟火气。这些源远流长、丰富多彩的冰雪民俗文化，成为让游人不想走的傲人资本。

多年来，新疆高度重视冰雪产业发展，为推动更多优质文化和旅游产品“走出去”，让全国游客深入了解新疆冬季旅游资源，明确提出了“让新疆成为世界闻名的冰雪运动天堂”的发展目标。

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅党组书记、副厅长侯汉敏介绍，为促进冰雪产业高质量发展，新疆制定了《新疆冰雪旅游发展规划》《新疆体育旅游融合发展规划》，将加快滑雪旅游目的地建设，指导各地实施“5A级景区+滑雪场+旅游休闲街区”的冰雪旅游组团式发展模式，开展“冰雪+观光”“冰雪+节庆”“冰雪+民俗”“冰雪+体育”等系列节庆活动，由节庆带动市场，促进冰雪产业融合发展。

当前，新疆冰雪经济发展空间广阔，站在新的历史起点，新疆冰雪产业正拥抱新的机遇，向更高水平进发。

“只有最大限度挖掘冰雪资源价值，不断满足游客日新月异的消费需求，才能做足冰雪文章，让冰雪经济释放出更大潜力。”新疆维吾尔自治区文化和旅游厅资源开发处处长张春明说。

为实现这样的目标，全疆各地已经行动起来。富蕴县可可托海镇塔拉特村紧邻可可托海国际滑雪场，居民以哈萨克族为主。每到周末，村广场中央灯火闪耀、电音鸣响，人们围着篝火唱歌跳舞，感受着冬日乡村的别样风情。

“每周末晚举办的电音节吸引了许多滑雪场的游客，促进了夜间经济的发展。过去我们的旅游集中在夏秋两季，现在已经实现了四季游。”可可托海镇党委书记王陆平说。

从两季游到四季游，从单一项目到多重体验，从单向链条到多元发展，新疆冰雪产业正蓄足冲刺未来的动能。

（本报记者 李慧 赵明昊）

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