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统计局：1月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.9%

2022年02月16日09:22 | 来源：人民网
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人民网北京2月16日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 2022年1月份，全国居民消费价格同比上涨0.9%，环比上涨0.4%。

图片来源：国家统计局官网

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，1月份，各地区各部门持续做好春节前重要民生商品市场供应，居民消费价格总体平稳。

CPI环比由降转涨

从环比看，CPI由上月下降0.3%转为上涨0.4%。其中，城市上涨0.5%，农村上涨0.3%；食品价格上涨1.4%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.5%，服务价格上涨0.3%。

食品价格由上月下降0.6%转为上涨1.4%，影响CPI上涨约0.26个百分点。食品中，受节日因素影响，鲜果、水产品和鲜菜价格分别上涨7.2%、4.1%和3.1%；冬季腌腊基本结束，加之节前生猪出栏加快，猪肉供应充足，价格下降2.5%。

非食品价格由上月下降0.2%转为上涨0.2%，影响CPI上涨约0.18个百分点。非食品中，工业消费品价格由上月下降0.5%转为持平，其中受国际能源价格上涨影响，汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨2.2%、2.4%和1.5%。

服务价格由上月持平转为上涨0.3%，其中，节前出行有所增加，飞机票、交通工具租赁费和长途汽车价格分别上涨12.4%、9.8%和5.2%；受部分城市务工人员返乡及服务需求增加影响，家政服务、母婴护理服务和美发等价格均有所上涨，涨幅在2.6%—9.1%之间。

CPI同比涨幅回落

从同比看，CPI上涨0.9%，涨幅比上月回落0.6个百分点。城市上涨1.1%，农村上涨0.4%；食品价格下降3.8%，非食品价格上涨2.0%；消费品价格上涨0.4%，服务价格上涨1.7%。

食品价格降幅比上月扩大2.6个百分点，影响CPI下降约0.72个百分点。食品中，受去年同期基数较高影响，猪肉价格下降41.6%，降幅扩大4.9个百分点；鲜菜价格由上月上涨10.6%转为下降4.1%；鲜果和水产品价格分别上涨9.9%和8.8%，涨幅均有扩大。

非食品价格涨幅比上月回落0.1个百分点，影响CPI上涨约1.64个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨2.5%，涨幅回落0.4个百分点，其中汽油和柴油价格分别上涨20.7%和22.7%，涨幅均比上月有所回落。

服务价格涨幅扩大0.2个百分点，其中飞机票和家庭服务价格分别上涨20.8%和6.2%，教育服务和医疗服务价格分别上涨2.7%和0.9%。

“据测算，在1月份0.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.5个百分点，新涨价影响约为0.4个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅与上月相同。“董莉娟说。

(责编：杨曦、高雷)

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