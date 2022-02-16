人民网北京2月16日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2022年1月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨9.1%，环比下降0.2%；工业生产者购进价格同比上涨12.1%，环比下降0.4%。

图片来源：国家统计局官网

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，1月份，煤炭、钢材等行业价格走低，带动工业品价格整体继续回落。

从环比看，PPI下降0.2%，降幅比上月收窄1.0个百分点。其中，生产资料价格下降0.2%，降幅比上月收窄1.4个百分点；生活资料价格持平。保供稳价政策有力推进，煤炭、钢材价格继续回落，煤炭开采和洗选业价格下降3.5%，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降1.9%。受国际原油价格回升影响，国内石油相关行业价格回暖。石油和天然气开采业价格由上月下降6.9%转为上涨2.6%；化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业价格分别下降1.3%和0.1%，降幅比上月分别收窄0.8和3.0个百分点。国际有色金属价格上行，带动国内有色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.8%。另外，非金属矿物制品业价格下降1.8%；电力热力生产和供应业价格上涨2.5%，食品制造业价格上涨0.3%。

从同比看，PPI上涨9.1%，涨幅比上月回落1.2个百分点。其中，生产资料价格上涨11.8%，涨幅回落1.6个百分点；生活资料价格上涨0.8%，涨幅回落0.2个百分点。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有36个，比上月减少1个。主要行业中，价格涨幅回落的有：煤炭开采和洗选业上涨51.3%，回落15.5个百分点；石油和天然气开采业上涨38.2%，回落7.4个百分点；石油煤炭及其它燃料加工业上涨30.1%，回落6.3个百分点；有色金属冶炼和压延加工业上涨19.8%，回落0.2个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业上涨14.7%，回落6.7个百分点。价格涨幅扩大的有：电力热力生产和供应业上涨7.7%，扩大2.9个百分点；食品制造业上涨4.6%，扩大0.4个百分点；纺织服装服饰业上涨1.1%，扩大0.5个百分点。

“据测算，在1月份9.1%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为9.3个百分点，新涨价影响约为-0.2个百分点。”董莉娟说。

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