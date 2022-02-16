人民网北京2月16日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月15日（春运第30天），全国预计发送旅客2595万人次。其中铁路预计发送旅客630万人次，公路1830万人次，水路42万人次，民航93万人次。全国高速公路预计流量3037.74万辆。

为应对近日北京、河北等地出现的降雪，交通运输部公路局、运输服务司、应急办、路网中心加强调度督导，指导北京、河北等重点地区交通运输部门全力做好公路保通保畅、运输服务保障、应急处置和信息报送等工作，保障冬奥交通运行正常。

交通运输部门加强涉冬奥会公路保障，确保正常通行。每日早、中、晚分别对北京、河北两地路网管理部门进行调度，跟进掌握保障动态。北京、河北两地交通运输部门及时启动应急预案，开展涉冬奥公路和赛区内道路铲冰除雪工作，随下随扫，保持正常通行，未出现因降雪封路的情况。本轮降雪期间，北京、河北两地涉冬奥会公路保障共出动铲冰除雪人员5039人次、作业车辆2206辆次，撒布融雪剂12092吨。

交通运输部门强化涉冬奥会人员运输保障，确保赛事顺利推进。对接北京市、张家口市冬奥会交通保障指挥调度中心，加强会商研判，调度两地三赛区做好运输组织，有力保障了涉赛人员正常通行，满足了赛事运行需要。2月13日，北京冬奥会交通领域抵离班车、赛区内和跨赛区班车、专用车队等模块运转正常，涉冬奥会公路通行正常，交通组织总体到位。当日投入各类交通服务车辆3134辆，开行11529车次，运送抵离人员400人（入境32人、离境368人）；运送乘客（含抵离人员）43294人次；开行高铁17对，运送涉奥乘客1197人次。

据气象部门预报，16日-18日，华北地区局部有小到中雪或雨夹雪。各地交通运输部门将密切跟踪天气变化情况，强化极端天气防范应对，确保路网运行安全畅通、人员运输高效有序，全力做好冬奥会涉交通运输各项工作。

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