原标题：中国年背后的“守护者”：金科14年用心筑邻里

中国自古就有一句俗话，叫做：“远亲不如近邻”。作为“邻里文化 ”的首倡者，金科已经连续举办了十四届邻里文化节，从2008年开始，他们就开始营造社区邻里生态，也是首个系统建设社区邻里文化的房企，成为行业样本。

今年的金科邻里文化节以“美好中国年”为主题，将“中国年”与“冬奥”结合，开启了一场长达3个月的欢聚和团圆。从喜迎冬奥到欢度元宵，全国各地的金科社区都沉浸在温情暖暖的美好中国年里。

1000场中国年活动，“虎年”新春氛围拉满

年味是什么？年味是传承千年的习俗营造出的仪式感和氛围感。

买年货、扫尘、贴对联、守岁、祭祖、庙会、赏花灯……这些传统习俗不仅组成了节日的氛围，也蕴含着深厚的文化底蕴。可惜忙碌的都市节奏让现代人无暇顾及，所以年味就越来越淡。

但在全国金科大社区，浓浓的年味从来都不缺席。今年，金科服务不留余力地为业主营造年味，紧锣密鼓的传统习俗活动把新春的仪式感直接拉满：

1月8日，新春祈福仪式在全国13座城市的金科社区举行。邻居们点亮祈福灯笼，逛庙会集市、吃特色小吃，在满满仪式感里，共同期待新年。

1月10日，腊八节。延续多年的腊八送粥活动，准时将象征甜蜜幸福的腊八粥送到家家户户。

1月15日至1月23日，邻里万家宴，让邻居们欢聚一堂，在热腾腾的暖心家宴中互道家常。

与此同时，新春美好市集开展一系列的游园活动，从新年小游戏到传统习俗体验，从年红套装派发再到年货展销，一站式承包了所有年味。

2月7日，节后上班第一天，新年开工仪式定制的盲盒为业主加油打气，祝愿“打工人”开工大吉，事业蒸蒸日上。

2月15日元宵节，金科服务准备了猜灯谜、摸福字、画花灯、投壶等小游戏，更有舞狮等传统表演助兴。天南地北的业主们以月为媒，共同庆祝佳节美好，欢欢喜喜闹元宵。

今年春节恰逢2022北京冬奥会，金科邻里文化节在18座城市里特意举办了“趣味冬奥会”。桌面冰球、旱地冰壶、速滑竞赛、勇登冰峰、陆地雪橇、冬奥知识竞答。金科为业主营造了喜迎冬奥、助力冬奥的浓厚氛围，创造出独一无二的“冬奥春节”记忆。

润物细无声的温暖，是金科大社区的日常

团圆是新春佳节不变的主题。但为了让更多人拥有团圆的喜悦，今年的春节，金科服务共有数万名工作人员坚守在一线岗位上。

他们守护了“小家”的安宁和谐 。对物业服务人员来说，春节反而是一年最忙的时段。小区24小时值守、公共区域消杀、入户维修、独居老人探望。节日里的每一天都被安排得满满当当。

今年春节期间，全民都在为冬奥运动健儿们加油喝彩，金科服务也用自己的方式参与其中。金科服务从全国各个岗位里选拔志愿者，在北京冬奥会期间为中国体育代表团提供全方位的保障服务。

实际上，丰富多彩的美好中国年活动只是一个载体，浓浓的人情味才是金科邻里文化节的核心。

金科社区最引以为傲的温暖标签，很大程度来自物业服务的细心与周到。比如每年的“除旧迎新年”服务就颇受业主好评。

磨刀、洗车、清洗地毯、洗油烟机。在金科社区，这些春节前必须完成的清洁工作都能找到帮手，不用业主自己动手。

今年重庆主城的金科社区还能享受到新推的“金厨到家”服务。只要在“金辰会”上预订年夜饭套餐或者定制菜单，就有星级大厨上门烹饪年夜饭。

温暖还来自于金科服务工作人员的责任心与共情能力。内江集美星辰的管家张俊在向业主电话拜年时了解到，一位业主今年没能回家过年，但他很想看看自己的新家。张俊立马上门拍了一段新家的视频发给他，让对方非常感动。

西安天籁城受到疫情影响，金科服务团队的工作人员化身全能管家，从协助核酸检测、到园区全方位无死角消杀，再到送菜、关注留守老人和儿童，为1205户住户保障了隔离期间的正常生活。

事实上，这些润物细无声般的陪伴和温暖，是金科大社区里再普通不过的日常，也得益于针对业主的“心悦”服务体系。在这个体系里，物业报事15分钟快速反应、小区门口1.2米的儿童安全防线、60岁独居老人专配安全联络员等等。这些年，作为把服务真切融于业主生活的倡导者和执行者，金科服务始终身体力行。

(责编：董童、李源)