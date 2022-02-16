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国资委：今年1月中央企业主要经济指标均实现两位数增长

2022年02月16日10:42 | 来源：人民网
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人民网北京2月16日电 （黄盛）据国务院国资委消息，中央企业突出抓好稳增长，推动实现高质量发展，在今年1月主要经济指标均实现两位数增长：当月实现营业收入3万亿元，同比增长12.4%；实现利润总额1852.7亿元，同比增长11.3%；实现净利润1423.8亿元，同比增长10.2%；上缴税费3521.6亿元，同比增长18.2%。

据了解，今年以来，中央企业深入研判市场形势，密切跟踪市场变化，及时优化经营策略；持续优化布局结构，努力扩大有效投资，加快重点项目落地；认真落实提质增效举措，大力降本节支，加大亏损治理力度，持续提升精益化管理水平。

国务院国资委统计显示，今年1月，中央企业原煤产量、成品油销量、钢材产销量均保持平稳增长，旅客运输量继续小幅回升，贸易进出口额呈快速增长态势。

国务院国资委有关负责人表示，国资央企下一步将坚持稳字当头、稳中求进，全力以赴实现首季开局稳，为稳定宏观经济大盘、保持社会大局稳定作出更大贡献。

(责编：王震、高雷)

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