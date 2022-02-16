人民网北京2月16日电 （申佳平）据中央网信办消息，2022年1月，全国各级网络举报部门受理举报1473.7万件，环比增长16.9%、同比增长31.5%。

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其中，中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心受理举报36.5万件，环比增长15.2%、同比增长107.0%；各地网信办举报部门受理举报98.1万件，环比下降9.9%、同比下降8.4%；全国主要网站受理举报1339.1万件，环比增长19.6%、同比增长34.5%。在全国主要网站受理的举报中，微博、百度、知乎、阿里巴巴、快手、腾讯、今日头条、豆瓣、新浪网等主要商业网站受理量占72.3%，达968.6万件。

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