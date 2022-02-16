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银保监会印发《融资租赁公司非现场监管规程》 引导行业规范健康发展

2022年02月16日10:46 | 来源：人民网
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人民网北京2月16日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为明确融资租赁公司非现场监管的职责分工，规范非现场监管的程序、内容、方法和报告路径，完善非现场监管报表制度，近日，银保监会印发了《融资租赁公司非现场监管规程》（以下简称《规程》）。

银保监会有关部门负责人就相关问题回答记者提问时表示，融资租赁公司分支机构主要承担业务营销、属地租赁资产风险管控等职责，其收支、财务管理由法人机构统一管控，多数无独立财务会计核算，无独立会计报表，无法填报相关非现场监管数据。按照法人监管原则，《规程》第四条明确规定，分支机构和特殊项目公司（SPV）的非现场监管工作由融资租赁公司法人机构注册地地方金融监管部门负责，监管指标和业务指标与融资租赁公司法人机构合并计算。

此外，《规程》明确了融资租赁公司跨省、自治区、直辖市设立分支机构和特殊项目公司（SPV）的非现场监管职责分工及统计要求。上述负责人介绍，这主要是基于融资租赁公司的发展情况和存量现状，并不体现融资租赁公司跨省开展业务的监管导向。下一步，银保监会将根据《地方金融监督管理条例》立法进程和有关要求，制定完善融资租赁公司相关业务和监管规则。

《规程》的出台对弥补融资租赁公司监管制度短板，提高融资租赁公司非现场监管质量具有积极意义。下一步，银保监会将进一步完善融资租赁公司业务经营和监管规则，引导融资租赁行业规范健康发展。

(责编：罗知之、高雷)

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