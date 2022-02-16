人民网北京2月16日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为构建更高水平的全民健身公共服务体系，推动形成供给丰富、布局合理、功能完善的健身设施网络，国家发展改革委安排全民健身设施补短板工程中央预算内投资21亿元，支持体育公园、全民健身中心、公共体育场中标准田径跑道和标准足球场地、社会足球场地、健身步道、户外运动公共服务设施等项目共185个。

国家发展改革委表示，北京冬奥会极大激发了人民群众走出家门参与冰雪运动、参与全民健身的热情。本次投资计划重点支持建设了体育公园、登山道、骑行道、健走步道等与自然生态相结合的绿色健身载体，同时支持了冰雪等户外运动场所的公共服务设施项目，能够更好地满足人民群众日益增长的体育健身需求，带动冰雪运动融入更多人的生活，推动体育健身和运动休闲成为普遍的生活方式。

值得注意的是，为充分发挥中央预算内投资的引导和撬动作用，尽早形成实物工作量，今年全民健身设施补短板工程中央预算内投资下达时间较往年提前，同时资金总量比去年增加1亿元，对于扩大有效投资、打造全民健身新载体、促进体育消费具有积极意义。

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