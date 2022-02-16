人民网北京2月16日电 （记者栗翘楚）2月11日，经长沙海关所属韶山海关监管放行后，1200辆吉利汽车从湖南湘潭综保区启运，将分别通过中欧班列和海运等方式出口俄罗斯，这是虎年湖南省首批出口小汽车。

韶山海关关员对出口小汽车进行查验 。张颖摄

湖南吉利汽车负责人介绍，以传统海运运输方式出口用时约2-3个月，无法完全满足市场需求，而搭乘中欧班列全程只需20天左右，有效助力吉利汽车在俄销售。今年湖南吉利汽车将重点加大俄罗斯、哈萨克斯坦等共建“一带一路”国家市场开拓，力争出口额突破16亿元。

为保障春节前后湖南制造业企业国际物流通道畅通，长沙海关采取指导企业远程申报、预约加班等方式，确保班列申报、转关等业务“随到随办”；与铁路及货运公司密切配合，保障中欧班列准点发运。2022年1月，共监管中欧班列（长沙）进出境发运87列、同比增长141.7 %；春节假期，中欧班列（长沙）共发运16列，平均每天超过2列。

新能源汽车不断拓展欧洲市场，乘用车、商用车等各类车型畅销海外，中国车企加大境外投资、转变出口模式……近年来，中国汽车出口持续增长。

据统计，今年1月广州南沙汽车口岸单月滚装出口突破8000辆，创历史新高。为助力国产汽车“走出去”开拓国际市场，广州海关建立“一揽子”通关服务机制，实现“企业一次咨询、窗口全方位答疑”，提供24小时预约通关服务，引导出口企业“提前申报”，对停靠南沙汽车口岸的滚装船实施“船到人到、即靠即查”，最大程度提升通关效率。

为保障企业出口顺利，广州海关所属南沙海关提前了解企业出口计划和班轮靠泊时间，依托信息化系统开辟出口车辆进场“绿色通道”，通过视频监控、场地巡查等做好在场车辆管理，指导企业快速办理通关手续。

南沙关员在南沙汽车码头对出口汽车进行查验。关悦摄

“南沙海关高效工作使得汽车码头进一步提高了船舶保班率、作业效率。让我们可以集中优势资源压缩船舶在港时间，实现船舶、泊位之间的最优匹配。码头上大家干得热火朝天，焕发勃勃生机。”南沙汽车码头操作部经理陆春荣说。

新春伊始，在山东荣成最大的房车生产企业荣成康派斯新能源车辆股份有限公司总装车间，工人们正在对房车进行装配后的最后检测，一辆辆崭新的房车即将下线。与一般的出口贸易不同，在海关监管查验后，这批房车将发往公司在国外设立的“海外仓”。

近年来，传统外贸行业面临的形势日益严峻，跨境电商等新兴贸易业态的快速发展，给房车出口转型升级提供了新的机遇。

“这些房车都是跨境电商平台产生的线上交易订单。”公司负责人介绍，在海关的支持下，康派斯从2020年开始试水开展跨境电商B2B出口业务。

为了让措施落地惠企，关员们通过走访调研、关企座谈会等方式积极宣传海关跨境电商B2B出口监管措施，采用业务实操培训等方式指导企业开展业务，并切实落实企业一次登记、一点对接、便利通关、简化申报、优先查验等针对性的监管便利化措施，最大限度释放政策潜力。

据统计，2021年以来，康派斯新能源车辆股份有限公司通过跨境电商B2B模式出口房车1亿多元，占到企业全部出口总值的40%。

“这种数字化的外贸销售渠道，实现了生产者和海外消费者的‘无接触’交易，公司可以快速适应各细分市场个性化消费需求，获取了新的市场空间。”公司负责人说。

(责编：王震、高雷)