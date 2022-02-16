人民网北京2月16日电 （记者乔雪峰）2月15日，交通运输部部召开部务会，研究用好金融支持政策推动公路交通高质量发展工作，审议《多式联运示范工程管理办法（暂行）》《城市绿色货运配送示范工程管理办法》《城乡交通一体化示范县创建管理办法》《国家公交都市建设示范工程管理办法》等，研究减并港口收费工作。

会议指出，用好金融支持政策、推动公路交通高质量发展，是落实党中央、国务院有关稳增长工作部署的具体举措，是创新交通运输投融资机制、加强债务风险防控的重要内容。要不断深化交通投融资改革，加快完善“政府主导、分级负责、多元筹资、风险可控”的投融资机制。要指导地方交通运输主管部门做好项目储备，提升项目可行性研究报告编制质量，为金融机构评估项目信贷奠定良好的基础。要进一步指导地方创新和完善公路建设和养护市场化融资模式，拓展路衍经济，不断提升公路项目可持续发展能力。

会议指出，自2015年开展多式联运示范工程创建工作以来，共确定了三批70个示范项目，为推动多式联运高质量发展积累了有益经验，发挥了重要的牵引和示范作用。要进一步提升示范工程管理规范化水平，深入研究应用一单制、一票制、一箱制等模式，加强一体化建设和信息共享，推动示范工程建设提质扩面，加快现代综合交通运输体系建设，进一步促进物流降本增效。

会议要求，要不断提升城市绿色货运配送示范工程质量和水平，进一步完善健全城市货运配送基础设施和制度规则，加快建设“集约、高效、绿色、智能”的城市货运配送服务体系，为交通运输绿色低碳发展提供有力支撑。

会议提出，要充分发挥城乡交通一体化示范创建的引领带动作用，久久为功、持续推进城乡交通基础设施、城乡客运服务、城乡货运与物流服务一体化发展，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化提供更加有力的支撑。

会议要求，持续完善城市公共交通政策制度体系，增强服务供给能力和精准性，坚持政府主导、部门协同、公众参与、人民满意的建设原则，深入推进“十四五”期公交都市建设，以示范工程为引领，全面提升城市公共交通服务水平，让公共交通真正成为人民群众出行的首选。

会议指出，减并港口收费、定向降低沿海港口引航费是贯彻落实国务院常务会议部署、做好“六稳”“六保”工作的重要举措。要指导地方交通运输主管部门加强监督检查，着力加强港口经营市场监管，进一步规范港口经营行为和收费行为。要提升引航服务效率，统筹做好引航员等港口高风险岗位疫情防控和保通保畅工作，持续优化口岸营商环境。

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