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生态环境部通报1月重点城市空气质量排名：拉萨最好 焦作最差

2022年02月16日10:52 | 来源：人民网
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人民网北京2月16日电 （王仁宏）据生态环境部消息，生态环境部15日通报了2022年1月全国环境空气质量状况。根据通报内容，1月，全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为73.4%，同比下降1.2个百分点；PM2.5平均浓度为56微克/立方米，同比上升3.7%。

1月，京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为42.3%，同比下降7.1个百分点；PM2.5浓度为87微克/立方米，同比上升20.8%。

分区域看，北京市1月优良天数比例为83.9%，同比上升6.5个百分点；PM2.5浓度为45微克/立方米，同比上升18.4%；O3浓度为63微克/立方米，同比下降6.0%。

长三角地区41个城市1月平均优良天数比例为64.9%，同比下降12.7个百分点；PM2.5浓度为63微克/立方米，同比上升14.5%; O3浓度为86微克/立方米，同比上升8.9%。

汾渭平原11个城市1月平均优良天数比例为32.3%，同比下降18.7个百分点；PM2.5浓度为97微克/立方米，同比上升34.7%；O3浓度为80微克/立方米，同比上升9.6%。

2022年1月168个重点城市 空气质量排名前20位和后20位城市名单。来源：生态环境部

此外，通报公布了2022年1月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位的城市名单。其中，168个重点城市中，拉萨、海口和昆明市等20个城市空气质量相对较好（从第1名至第20名）；焦作、菏泽和乌鲁木齐市等20个城市空气质量相对较差（从倒数第1名至倒数第20名）。

(责编：王仁宏、高雷)

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