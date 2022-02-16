原标题：交通银行积极响应推进临港新片区跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点

近日，国家外汇管理局上海市分局发布《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区开展跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点实施细则》，进一步提升外汇管理服务实体经济的能力。2月11日，交通银行上海市分行收到《国家外汇管理局上海市分局关于同意开展临港新片区跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革经常项目试点业务备案的批复》，成为首批取得临港新片区跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革经常项目试点资质的四家银行之一。

作为总部在沪的国有大型银行，交通银行将区域优势和战略优势有机结合，制定配套金融服务措施。2月14日，交行上海市分行参加“中国（上海）自由贸易试验区临港新片区开展跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点启动会”，与埃珂森（上海）企业管理有限公司签署了高水平开放金融服务合作协议。当日，分行根据优质企业上海国微思尔芯技术股份有限公司指令直接办理了经常项目外汇收支，实现了企业快速结算。

本次试点涵盖9项资本项目改革措施和4项经常项目便利化措施。扩宽企业跨境投融资渠道方面，包括4项：开展非金融企业外债便利化试点，支持跨境股权投资基金跨境投资，稳慎开放跨境资产转让业务，开展跨国公司本外币一体化资金池业务。落实“放管服”改革方面，包括6项：便利经常项目资金收付，支持银行优化新型国际贸易结算，有序扩大贸易收支轧差净额结算企业范围，取消货物贸易特殊退汇登记，外商投资企业境内再投资免于登记，主要资本项目外汇业务登记由银行办理。放宽资本项目汇兑限制方面，包括3项：扩大资本项目收入使用范围，适度允许企业自主选择跨境投融资币种匹配，适度提高非金融企业境外放款规模上限。

一直以来，交行上海市分行积极服务和融入国家重大战略，坚持提升金融服务质效。在资本项目方面，交行上海市分行成功落地外商投资企业境内再投资免于登记的业务，通过为注册在临港新片区的上海好语网络科技有限公司开立人民币结汇待支付账户，企业无需办理接收境内再投资登记，相关投资款项直接划入企业资本项目-结汇待支付账户，有效节约企业“脚底成本”，助力企业在新片区开展投资。

交通银行相关负责人表示，下阶段，交通银行将深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，在外汇局上海市分局的指导下，支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区建设，持续推动新片区深化改革，以高水平的实施响应高水平的开放，推动试点业务复制推广、提质增效。

(责编：曹淼、李源)