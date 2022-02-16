人民网北京2月16日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，为推进农药产业高质量发展，农业农村部会同国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家粮食和物资储备局、国家林草局制定了《“十四五”全国农药产业发展规划》（以下简称《规划》）。

《规划》指出，到2025年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升。推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业，园区内农药生产企业产值提高10个百分点。重点在粮食、蔬菜、水果、茶叶优势产区，打造农药标准化经营服务门店1万家，大力推行开方卖药、台账记录、追溯管理等规范化经营服务。到2025年，力争50%的农药经营门店实行标准化经营服务。加强农药科学安全使用技术普及，大力推广生物防治、理化诱控、科学用药等绿色防控技术，着力发展专业化统防统治服务，不断提高农药利用效率。到2025年，三大粮食作物统防统治覆盖率达到45%，持续推进化学农药减量使用。构建国家农药数字监管平台，完善信息化、智能化监管服务。健全管理制度，改善工作手段，形成上下一体、运行高效、支撑有力的现代化管理体系，全面提升农药监管服务能力和水平。

据了解，农药是重要的生产资料，广泛用于农业、林业、卫生等领域控制有害生物，为保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全发挥重要作用。经过多年的发展，我国农药产业从无到有、从小到大、从弱到强，取得了长足发展，已成为农药生产、使用、出口大国。“十三五”期间，我国农药产业发展成效显著，农药创制能力不断增强，产品结构明显优化，在保供给、保安全、保生态方面发挥了不可替代的作用。

《规划》指出，“十四五”期间农业绿色发展、生态文明建设对农药产业发展提出了新要求，农药产业存在一些薄弱环节和明显短板，持续推进农药产业绿色高质量发展还面临着一些问题和挑战，如生产企业小而散，淘汰落后产能任务重；品种结构老化，更新换代任务重；创新能力薄弱，转型升级任务重；支撑能力不足，农药监管任务重。

《规划》的重点任务为，“十四五”时期，围绕农药产业发展的新目标，着力构建现代农药生产体系、经营服务体系、安全使用体系、监督管理体系、研发创新体系。

《规划》指出，要推进化学农药使用减量化。统筹病虫害防控需求和农药减量化要求，淘汰高毒低效化学农药，推广高效低毒低风险农药，推进病虫害生物防治替代化学防治。大力推广高效施药器械、智能化精准化施药技术、交替轮换用药等措施，提高农药利用率。推广应用生物防治、生态控制、理化诱控、科学用药等绿色防控措施，减少化学农药使用。建设大数据农药使用监测平台，指导农药科学精准使用。“十四五”时期，推进实施农药减量行动和绿色防控，示范引领化学农药使用减量化。

与此同时，推进农药使用专业化。扶持发展专业化防治服务组织，改善设施设备条件，着力提升粮食主产区、重大病虫源头区统防统治服务能力。加强植保专业队伍培训，在粮食、蔬菜、水果、茶叶等主产区及松材线虫病、美国白蛾、草原鼠害等主要发生区，逐步推行农药安全使用指导员制度，明确熟悉病虫害防治和农药安全使用的专家或技术员分区包干巡回指导，推进落实农药交替使用、安全使用、按照安全间隔期使用等措施，推广普及农药科学安全使用技术。

(责编：李楠桦、高雷)