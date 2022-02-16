人民网北京2月16日电 （记者乔雪峰）记者从中国民航局获悉，春运前30天（1月17日-2月15日）我国民航共运输旅客2789.6万人，较2021年春运同期增长28.6%，共保障各类飞行34.0万班，日均11322班，日均较2021年春运同期（前30天）增长24%，航班正常率为96.3%。

“截至1月底，我国运输航空持续安全飞行137个月、9952万小时，安全运送旅客50.9亿人次。”据民航局航空安全办公室主任朱涛介绍，1月份，全行业完成运输航空飞行75.7万小时，环比增长12.2%，同比增长2.9%；通用航空飞行5.8万小时，环比下降44.1%，同比下降31.3%。行业安全生产继续保持总体平稳态势。

1月份，民航运输生产总体延续恢复势头。朱涛指出，全行业共完成运输总周转量64.8亿吨公里，环比增长5.5%，同比增长2.0%，恢复到2019年同期的61.0%，恢复程度较上月提升4.1个百分点；完成旅客运输量2951.2万人次，环比增长8.9%，同比下降2.2%，恢复到2019年同期的55.2%，恢复程度较上月提升3.8个百分点；完成货邮运输量65.4万吨，环比增长1.1%，同比下降2.3%，恢复到2019年同期的97.3%，恢复程度较上月提升6.6个百分点。

在运行保障方面，1月份，共保障各类飞行34.8万班，日均11226班，日均环比增加8.5%，与去年同期基本持平。1月份全国航班正常率为96.9%。

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