人民网北京2月16日电 （记者乔雪峰）随着我国航空业已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，包括危险品货物在内的航空货运已成为现代流通体系建设中的重要一环。

“作为航空运输保障中要求最为严格和精密的细分业务之一，危险品航空运输是一个国家航空运输业保障能力和操作水平的直观体现。”民航局运输司司长梁楠告诉记者，航空运输危险品的概念中，既有危险性显而易见的各类化工产品，也有日常生活中常见的商品。

梁楠指出，在当前生产生活及疫情防控中，动力电池、手机、充电宝、疫苗药物等很多都属于航空运输危险品的范畴，实现这些品类货物的高效流通，是保障国计民生和产业链、供应链安全稳定的必然要求。

梁楠表示，中国民航一直致力于完善危险品航空运输管理，在确保航空运输持续安全的前提下，努力提升运输保障能力，既是为了充分履行我国作为国际民航组织缔约国的义务，也在增加航空公司业务收入的同时，为国民经济发展和社会进步发挥基础性作用，对服务国民经济生产、促进人民健康生活、保障航空安全和提升服务质量具有重要意义。

据梁楠介绍，为了进一步提升危险品航空运输服务保障能力及管理水平，统筹好危险品航空运输安全与发展的关系，在广泛征求行业意见的基础上，民航局出台了《关于促进公共航空危险品运输高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》），《意见》提出，到2025年，基本建成安全、高效、便捷、优质的公共航空危险品运输服务体系。到2035年，全方位满足危险品常态化运输和应急运输需求，建成现代化公共航空危险品运输治理体系和治理能力。

梁楠表示，下一步，中国民航将以落实《意见》为抓手，保持危险品航空运输市场安全、稳定、繁荣的发展态势，为我国航空运输产业链的完整提供有力保障，支持高附加值、高技术工业产品快速走向世界，持续助力经济社会发展和制造业转型升级。

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