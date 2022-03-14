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市场监管总局：2021年查处垄断案件176件 罚没金额235.86亿元

2022年03月14日09:53 | 来源：人民网
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人民网北京3月14日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，2021年，市场监管总局坚决贯彻落实党中央、国务院关于强化反垄断和防止资本无序扩张的决策部署，统筹发展和安全、效率和公平、活力和秩序、国内和国际，统筹监管执法和制度建设，统筹线上线下一体化监管和平等对待各类市场主体，强化反垄断、深入推进公平竞争政策实施，加强公平竞争治理取得积极成效。2021年，查处垄断案件176件，罚没金额235.86亿元，有力维护公平竞争市场秩序，保护各类市场主体合法权益，维护消费者利益和社会公共利益。

国家反垄断局挂牌 。图片来源于市场监管总局

在进一步完善公平竞争政策法律体系方面。紧紧围绕高质量发展新要求和数字经济新特点，加快推进《反垄断法》修订，进一步完善反垄断基础性法律制度。推动制定《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》，进一步完善公平竞争政策框架，构建覆盖事前、事中、事后全环节的公平竞争政策实施机制。制定发布《关于平台经济领域的反垄断指南》《关于原料药领域的反垄断指南》《企业境外反垄断合规指引》，修订出台《公平竞争审查制度实施细则》，进一步完善制度规则，提高公平竞争政策和反垄断法律制度的可预期性和透明度，基本建立了覆盖线上线下、日趋系统完备的公平竞争法律制度体系。

在进一步提升反垄断监管执法效能方面。坚持发展和规范并重，坚持一视同仁、平等对待各类市场主体，坚持严格规范公正文明执法，加强和改进平台、医药、公用事业、建材等民生发展重点领域反垄断监管执法，查处垄断案件176件，罚没金额235.86亿元，有力维护公平竞争市场秩序，保护各类市场主体合法权益，维护消费者利益和社会公共利益。依法查处平台经济领域“二选一”垄断案，在全行业立规矩、儆效尤，促进各类主体持续规范健康发展。审结经营者集中案件727件，其中禁止1件、附加限制性条件批准4件，公开处罚107起未依法申报经营者集中案，及时禁止网络游戏直播领域头部平台企业损害竞争的并购行为，依法解除广受诟病的网络音乐领域独家版权，营造公平、高效、有序的市场竞争环境。加强行政指导和执法信息公示，发布《中国反垄断执法年度报告（2020）》和反垄断十大典型案例，广泛传播公平竞争理念，督促企业自觉依法合规经营。

(责编：李楠桦、高雷)

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