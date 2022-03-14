人民网北京3月14日电 （王仁宏）今日，为充分发挥警示作用，生态环境部公开中碳能投科技（北京）有限公司等碳排放报告数据弄虚作假等典型问题。

碳排放权交易是实现碳达峰、碳中和的重要政策工具，准确可靠的数据是碳排放权交易市场有效规范运行的生命线。据悉，为严厉打击发电行业控排企业碳排放数据弄虚作假行为，加强碳排放报告质量监督管理，保障全国碳市场平稳健康运行，2021年10-12月，生态环境部组织31个工作组开展碳排放报告质量专项监督帮扶。

此次专项监督帮扶以重点技术服务机构及其相关联的发电行业控排企业为切入点，围绕煤样采制、煤质化验、数据核验、报告编制等关键环节，深入开展现场监督检查，发现中碳能投科技（北京）有限公司等机构存在篡改伪造检测报告，制作虚假煤样，报告结论失真失实等突出问题。

下一步，生态环境部将继续督促指导地方生态环境部门，对存在上述问题的技术服务机构及有关企业进一步调查，坚决查处数据虚报、瞒报、弄虚作假等违法违规行为。同时，会同有关部门和地方进一步加强对技术服务机构的监督管理，规范咨询、核查、检测服务行为，确保技术服务过程和结果真实、合规、公正，保障碳市场平稳健康运行。

中碳能投科技（北京）有限公司篡改伪造检测报告，授意指导制作虚假煤样

中碳能投科技（北京）有限公司（以下简称中碳能投）注册地址位于北京市西城区。经查，中碳能投篡改伪造煤质检测报告数据及关键信息，指导企业制作虚假煤样，碳排放报告质量失控，数据造假问题突出。主要问题如下：

一是篡改伪造检测报告。中碳能投利用可编辑的检测报告模板，篡改内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司等控排企业元素碳含量检测报告的送检日期、检测日期、报告日期、报告编号等重要信息，将集中送检伪造成分月送样、分月检测，并删除了原始检测报告的二维码。篡改部分控排企业元素碳含量检测结果，并编造全水分数据用于折算收到基元素碳检测数据。

中碳能投科技（北京）有限公司篡改内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司检测报告（左图为真实报告，右图为篡改报告）。图片来源：生态环境部

中碳能投科技（北京）有限公司使用可编辑的模板篡改检测报告。图片来源：生态环境部

二是授意指导企业制作虚假煤样送检。中碳能投与控排企业签订的咨询合同中，承诺“在分配方案和核算方法不变的情况下，可为电厂碳排放配额扭亏为盈，实现配额富裕”，明确“指导企业开展2019和2020年入炉煤元素碳含量检测的采样、制样，并联系检测机构外检”。中碳能投在明知企业未留存历史煤样的情况下，授意指导多家控排企业临时制作煤样代替2019、2020年的月混合煤样补测元素碳含量。

三是碳排放报告编制不实，报告内容失真。中碳能投编制的碳排放报告存在虚报瞒报燃煤量、供热量、外购电等重要生产数据，参数选用和统计计算错误等问题。碳排放报告质量控制缺失，不审核重要原始数据的真实性和准确性，部分项目存在多套数值不同的生产数据报表和煤质检测报告。

北京中创碳投科技有限公司核查履职不到位，核查工作走过场

北京中创碳投科技有限公司（以下简称中创碳投）注册地址位于北京市东城区。经查，中创碳投受地方生态环境部门委托核查控排企业碳排放报告工作程序不合规，核查履职不到位，核查工作走过场。主要问题如下：

一是工作程序不符合规定，核查报告质量差。编制企业核查报告时，签名人员不参与实际核查工作，报告“挂名”现象突出。项目审核管理制度形同虚设，技术复核把关不到位，核查报告质量差。

二是核查履职不到位，核查结论失实。中创碳投未按照《碳排放权交易管理办法（试行）》《企业温室气体排放报告核查指南（试行）》等要求核实数据及文件的真实性、完整性和准确性，对控排企业碳排放报告中存在的检测报告造假、机组“应纳未纳”、参数选用和统计计算错误等明显问题“视而不见”。对于控排企业将初始碳排放报告元素碳含量缺省值改为实测值的重大变化，不核实数据来源及真实性，工作流于形式，履职不到位，核查报告结论失实。

北京中创碳投科技有限公司碳排放核查报告编制人员与实际参与人员不符。图片来源：生态环境部

青岛希诺新能源有限公司核查程序不合规，核查结论明显失实

青岛希诺新能源有限公司（以下简称青岛希诺）注册地址位于山东省青岛市市南区。经查，青岛希诺受地方生态环境部门委托核查控排企业碳排放报告工作程序不合规，核查工作走过场，核查结论明显失实。主要问题如下：

一是核查程序不合规。青岛希诺未落实《企业温室气体排放报告核查指南（试行）》要求，在现场核查时主要是走一走、拍拍照，未对环评、排污许可等重要文件进行核实，核查工作走过场。核查报告“挂名”现象突出，核查报告签名人员与现场实际核查人员不符。

二是核查结论失实。青岛希诺对控排企业碳排放报告存在的机组“应纳未纳”、检测报告造假、参数选用和计算错误等明显问题“视而不见”，工作流于形式。在控排企业没有煤质检测原始记录的情况下，虚构核查报告内容，写明已核对原始检测记录。针对企业碳排放报告使用入厂煤数据的情况，出具了“已核对入炉煤数据、确认无误”的结论。在明知控排企业2019年部分时间未检测低位发热量的情况下，出具了“企业按照规范方法每日开展监测”的结论，核查报告内容与企业实际情况明显不符。

青岛希诺新能源有限公司针对企业入厂煤台账，核查报告出具了已交叉核对入炉煤数据的结论。图片来源：生态环境部

辽宁省东煤测试分析研究院有限责任公司涉嫌编造虚假检测报告

辽宁省东煤测试分析研究院有限责任公司（以下简称辽宁东煤）注册地址位于辽宁省沈阳市沈河区。经查，辽宁东煤为集中补测元素碳含量的控排企业出具虚假分月报告，帮助企业规避使用缺省值。主要问题如下：

一是编造虚假检测报告。2020年以来，为多家集中送检煤样的控排企业分月出具日期虚假的元素碳含量检测报告，篡改收样日期和检测日期。

二是伪造原始检测记录。伪造碳氢仪原始检测记录、样品检测委托书、样品试样编号记录单、仪器设备使用记录、样品处理台账等原始档案。内部质量控制体系缺失，煤质分析过程合规性、结果真实性难以证实。

辽宁省东煤测试分析研究院有限责任公司伪造样品检测委托书。图片来源：生态环境部

(责编：王仁宏、高雷)