人民网北京3月14日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，针对近日全国部分地区出现多点零星散发病例和局部聚集性疫情，为配合各地政府减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集等疫情防控政策的落实，铁路部门将迅速大幅调整旅客列车开行，并出台旅客列车车票免费退票措施。

自即时起，旅客在车站、12306网站等各渠道，办理2022年3月15日0时前已购各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险和互联网订餐的一同办理。

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