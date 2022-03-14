原标题：打造贸易金融特色 交通银行全新上线“航运管家”服务

近日，交通银行成功投产上线“航运管家”特色服务。上线当日，上海市分行、宁波分行和青岛分行共为六家企业办理业务，助力航运企业打通在线服务“最后一公里”。

航运管家是交行落实“十四五”战略打造贸易金融特色，紧抓数字化转型机遇，以客户需求为原点，针对特定外贸场景打造的便利化服务方案。

在航运物流业传统的线下模式中，海运费收付款及发票管理业务流程冗长，企业办理收付款业务面临着时间长、到账慢、成本高等诸多困扰。针对上述痛点难点，本次交行推出的“航运管家”特色产品，为航运企业、进出口企业及货代公司等航运产业链客户提供实时、智能、透明的运费线上收付服务，并配套运费电子发票数字化管理。通过航运管家特色服务，企业无需线下提交相关材料，银行无需落地审核，真正实现自动比对、一键付款。收付款双方仅需开通交行网银，即可在线办理本外币航运费支付、发票影像上传、发票支付状态查询等业务。

“以前发票传递和运费收取是分别在线下完成的，现在通过交行的航运管家可以在线上合二为一，化繁为简。”首批试点企业——知名航运企业太平船务(中国)有限公司相关人士表示，“我们下游客户的财务人员只需在网银上核对信息，点击鼠标即可完成海运费等收付款业务，以往需要三天以上办理的业务，现在线上操作就可及时显示到账状态，这样的金融创新真正做到了便捷提效。”

未来，交行将继续用好金融科技手段，强化场景金融服务能力，不断提高市场覆盖度和用户满意度，为践行贸易便利化、推动高质量发展贡献“交行力量”。

(责编：董童、李源)