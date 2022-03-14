人民网北京3月14日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，为加快绿色建材生产、认证和推广应用，促进绿色消费，助力美丽乡村建设，工业和信息化部、住房和城乡建设部等六个部门联合开展绿色建材下乡活动，将鼓励有条件的地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。

据了解，该活动主题为“绿色建材进万家 美好生活共创建”，活动时间为2022年3月至2022年12月。按照部门指导、市场主导、试点先行原则，2022年选择5个左右试点地区开展活动，有意愿的地区可依据本通知要求形成工作方案，向指导部门提出申请。

参与活动的产品原则上应为按照《关于加快推进绿色建材产品认证及生产应用的通知》（市监认证〔2020〕89号）和《绿色产品评价标准清单及认证目录（第一批）》（市场监管总局公告2018年第2号）要求，获得绿色建材认证的产品，具体获证产品清单和企业名录由绿色建材产品认证技术委员会另行发布，供试点地区参考。试点地区可结合实际制定本地清单名录，对于未获得绿色建材产品认证的产品，试点地区应明确产品技术要求，确保产品符合要求。对于符合认证条件的产品，各地区应加快开展认证活动。

试点地区召开活动启动会后，下沉市、区（县）、乡（镇）、村，通过举办公益宣讲、专场、巡展等不同形式的线上线下活动，加快节能低碳、安全性好、性价比高的绿色建材推广应用。

同时，试点地区应引导绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与活动。鼓励有条件的地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。鼓励企业、电商、卖场等让利于民，助推绿色消费。

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