王绍绍

今年的政府工作报告提出，要深入实施创新驱动发展战略，巩固壮大实体经济根基。推进科技创新，促进产业优化升级，突破供给约束堵点，依靠创新提高发展质量。

科技部近日公布数据显示，2021年，全国全社会研发投入达2.79万亿元人民币，同比增长14.2%，研发投入强度达到2.44%，国家创新能力综合排名上升至世界第十二位，成功实现“十四五”良好开局。

“在科技自立自强的道路上，我们需要不断提升科技创新效能，才能为数字经济的发展注入强劲活力。”深圳市龙华区科技创新局局长吕继纲在接受人民网财经采访时表示。

据了解，深圳市龙华地处粤港澳大湾区城市发展中轴，是深圳的地理中心，也是产业大区和数字强区。2020年，龙华区提出加速发展“数字龙华”。现如今，“数字龙华、都市核心”成为了龙华区的一张名片。

近日，深圳市龙华区正式发布《深圳市龙华区科技创新发展“十四”五规划》（以下简称“《规划》”），明确了“十四五”时期龙华区科技创新的发展目标、重点技术领域以及主要任务和保障措施等，加快以创新驱动产业经济实现高质量发展。

“近两年，龙华发展数字经济以来取得显著成效。2021年，龙华区752家数字经济核心企业产值达到4668亿元，同比增长26.7%。亮眼的数据受到社会各界关注，这些发展成果证明我们在龙华抓数字经济抓对了。”吕继纲说。

数字龙华的发展离不开科技创新。吕继纲介绍，龙华区聚集了国家高性能医疗器械创新中心、深圳计算科学研究院等一大批高层次重大创新载体平台，营造出了良好的科创氛围。同时，科技企业培育工作扎实推进，涌现出了一批拥有先进技术的中小科技企业。全社会研发投入实现跨越式增长，实现了总量和强度的“双突破”。“这些都是我们加速推进科技创新工作的基础和动力源泉，也是我们在科技创新领域攻坚克难的法宝和关键。”

当前，数字建设成为拉动龙华区经济增长主引擎，也是龙华区推进数字技术应用于“五位一体”全面高质量发展的一项成果之一。为推动“十四五”发展目标的落实落地，《规划》明确了“十四五”科技创新的总体目标——到2025年龙华区全面建成“创新引领的数字经济先行区、高质量的硬科技创新生态区、国际科技成果转移转化示范区”。

据了解，作为深圳市的产业大区，龙华区产业链条涵盖广泛，全区各类企业超28万家，制造业企业近2万家，企业上云项目超过2.6万个，数字经济对产业发展贡献率已经突破50%，成为大湾区供应链的重要节点和供应链数字化发展的重要样板。

对此，吕继纲表示，龙华区正打造万亿级数字经济圈，助力深圳打造全球产业创新中心。“作为区科技部门，我们将严格按照区委区政府的决策部署，加快构建‘基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑’的全过程创新链，制定更加精准的产业扶持政策，营造更加优越的创新创业环境，推动建设以企业为主体的创新体系，全方位做好企业服务。”

那么，到底该如何提升创新效能、增强区域数字经济发展的活力？吕继纲表示：“提高科技创新能力是一个系统工程，需要长期规划。下一步，我们既要加快数字经济产业链的提质增效，也要不断加强战略性新兴产业的引导培育；既要持续推动国家高兴技术企业量质提升，也要大力推进创新载体建设、打造科创企业集群；既要加强基础研究与应用基础研究、搭建产学研深度融合的技术创新体系，也要加快深圳国家高新区龙华园区建设，更要加快实施科技金融深度融合行动。”

与此同时，如今的深圳也已经进入“双区”驱动（社会主义先行示范区、粤港澳大湾区）、“双区”叠加、“双改”示范多重机遇叠加利好的黄金发展期，粤港澳大湾区建设国际科技创新中心，深圳要发挥在大湾区建设中的重要引擎作用，坚持科技创新和制度创新“双轮驱动”，其中科技创新工作是主引擎。

吕继纲坦言，龙华区迎来“双区”驱动、“双区”叠加、“数字龙华、都市核心”等系列重大历史机遇的同时，也面临国际资源链接障碍和创新活力不足、自身创新能力的短板未能为迎接数字经济的来临做好充分准备等挑战。“科技创新是一项极富挑战性的工作。新一轮科技革命和产业变革深入推进，在‘科技创新’成为‘大变局’中的关键变量的大背景下，如何实现高水平的科技自立自强是科技创新管理工作需要思考和解决的问题。”

(责编：赵竹青、高雷)