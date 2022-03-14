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工信部：部署集成电路、生物医药、人工智能等领域一批攻关任务

2022年03月14日13:56 | 来源：人民网
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人民网北京3月14日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆近日在《学习时报》上撰文提出，大力推进重点领域创新发展。部署集成电路、生物医药、人工智能等领域一批攻关任务，推动新材料、新能源、农机装备等发展。

“提升制造业核心竞争力是贯彻新发展理念、构建新发展格局的内在要求，也是拓展工业增长空间、稳定工业经济增长的重要举措。肖亚庆指出，坚持高质量发展主题，在稳的前提下在重点和关键领域积极进取，深化供给侧结构性改革，不断提高制造业核心竞争力。

持续增强产业链供应链韧性。加强重要产品和关键核心技术攻关，实施工业领域产业基础再造工程，深入推进重点产品和工艺“一条龙”应用示范。发挥“链主”企业作用，围绕工业母机等产业链，按“一链一策”“一企一案”，推动“链主”企业和上下游企业构建协同创新联合体和稳定配套联合体，形成以“链主”企业为中心、大中小企业融通发展的产业生态体系。实施制造业集群发展专项行动，在电子信息、高端装备、汽车、新材料等领域培育一批国家先进制造业集群，推动培育一批省级先进制造业集群。

同时，大力推进重点领域创新发展。部署集成电路、生物医药、人工智能等领域一批攻关任务，推动新材料、新能源、农机装备等发展。聚焦工业互联网、车联网等领域，支持优势地区建设国家级创新应用先导区，开放典型应用场景，带动技术和产品迭代升级。新建一批国家制造业创新中心和国家地方共建创新中心，鼓励地方创建一批省级制造业创新中心，完善产学研用深度协同的创新模式，增强关键共性技术供给。

纵深推进制造业数字化转型。实施制造业数字化转型行动计划，开展新一代信息技术与制造业融合发展试点示范，培育企业数字技术应用能力。推动先进制造业同现代服务业深度融合，发展服务型制造，促进工业设计等生产性服务业发展。深入实施工业互联网创新发展行动计划，挖掘推广一批“5G+工业互联网”产线级、车间级典型应用场景，推进工业互联网平台进基地、进园区、进集群。开展智能制造试点示范，实施智能制造标准领航行动，制定装备数字化发展政策措施。提升制造业数字化转型支撑能力，加快软件、大数据等产业发展，加强新型信息基础设施建设应用，促进5G应用创新发展，保障网络和数据安全。

此外，稳步推动产业绿色低碳发展。落实碳达峰碳中和部署，坚持稳中求进、稳妥有序，统筹实施工业领域碳达峰行动，出台工业领域及重点行业碳达峰行动方案。实施制造业绿色低碳转型行动，加强绿色低碳技术改造，开展绿色低碳技术和产品示范应用。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。加强工业资源综合利用，推进工业节能监察和节能诊断服务，抓好新能源汽车动力电池回收利用试点。加快工业绿色低碳标准研制，推动建立数字化碳管理体系，建设重点行业碳达峰公共服务平台。增强绿色低碳产品供给能力，为各领域碳达峰提供有力支撑。

(责编：申佳平、高雷)

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