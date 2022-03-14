工信部开展APP侵害用户权益整治“回头看” 14款APP被通报
2022年03月14日15:15 | 来源：人民网
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人民网北京3月14日电 （申佳平）据工业和信息化部消息，“3·15”国际消费者权益日来临前夕，为巩固治理成效，营造共同维护消费者权益的良好环境，工业和信息化部开展APP侵害用户权益整治“回头看”，组织第三方检测机构对前期用户反映问题较多的内存清理类、手机优化类APP进行重点检测，并对去年发现问题的APP进行抽测，共发现14款APP仍然存在问题，其中“超能清理王”“360手机卫士”“百合婚恋”等APP在列。
工业和信息化部表示，上述APP应在3月21日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，将依法依规严厉处置。
图片来源;工业和信息化部信息通信管理局
(责编：申佳平、高雷)
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