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国家发改委：三年全面完成河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建任务

2022年03月14日15:25 | 来源：人民网
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人民网北京3月14日电 （申佳平）为有力有序有效做好灾后恢复重建工作，国家发展改革委近日制定《河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建总体规划》（以下简称《规划》），提出经过一年的努力，基本完成影响防洪的水毁水利工程修复、损毁房屋修缮加固和农村居民自建住房原址重建，交通、能源、通信等基础设施和教育、医疗卫生服务保障能力基本恢复到灾前水平。经过三年的努力，全面完成灾后恢复重建任务，灾区防灾减灾能力得到显著提升，生产生活条件和经济社会发展水平全面恢复并超过灾前水平。

在居民住房方面，《规划》对严重损毁或倒塌、经评估鉴定无法修复且影响安全的城乡居民住房，结合保障性安居工程和乡村建设行动统筹推进重建工作。易地重建要在符合相关规划的前提下，优先在靠近城镇、产业园区、旅游景区等地区选址。同步推进易地重建集中安置区配套公共服务设施建设。结合新型城镇化进程，鼓励房屋损毁且愿意进城购房落户定居的受灾村民自愿进城购房，在充分尊重群众意愿前提下，鼓励各地政府通过批量购置等方式协助受灾群众购房落户。

在城市交通和地下空间基础设施方面，《规划》要求全面排查城市道路、桥涵及人行地道等设施病害隐患，按照“一处一案”原则，科学制定修复重建方案。开展低洼易涝路段内涝综合整治，确保城市道路排水“高水高排、低水低排、客水外排”。开展城市隧道内涝风险评估，完善城市隧道报警、消防、容灾抗毁通信等应急配套设施，增设防水淹设施、疏散逃生通道和指示标志。

城市地下交通修复和避险能力提升。抓紧修复郑州城市轨道交通受损线站、场段、列车、设备等，强化排挡水、应急避险和应急通信设施建设，完善落实极端天气等应急响应机制，结合位置地形等因素研究适当提升防洪防涝技术标准。统筹做好地铁运营线路、在建工程和地下物业排水防涝设施衔接，强化在建工程连通口封堵。推动地下物业连通口、市政排水管网与地铁防淹能力匹配。全面排查地下停车场等设施安全隐患。

《规划》要求开展城市内涝治理。与市政管网建设改造、污水处理设施建设、城市老旧小区改造等有机结合，全面修复灾区城市排水防涝设施，恢复设施能力。深入开展老城区雨污分流改造，消除城市排水管网空白区，清理淤积雨水口、雨水管渠，统筹推进河渠下游雨水干管和出水口建设，增强城市系统排水功能。

根据建设海绵城市、韧性城市要求，统筹建设海绵型建筑、小区、公园等。优先解决居住社区积水内涝、雨污水管网混错接等问题，对社区内现有硬化地面进行透水性改造，因地 制宜增加绿地面积，建设雨水调蓄设施，提高雨水吸纳调蓄能力。

此外，《规划》鼓励郑州等有条件的城市先行先试，在排水设施关键节点、易涝积水点布设智能化感知终端设备，满足日常管理、运行监测、灾情预判、预警预报、防汛调度、应急抢险等功能需要。提升城市内涝气象水文监测预警水平。

(责编：申佳平、高雷)

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