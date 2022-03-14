原标题：友邦人寿启动 “3·15”教育宣传周活动

为持续推进保险业消费者权益保护工作，切实提升社会公众金融素养，维护消费者权益，深度落实、执行中国银保监会消费者权益保护相关工作部署，友邦人寿保险有限公司(下称“友邦人寿”)启动2022年“3·15”消费者权益保护教育宣传周活动，并陆续开展一系列消费者权益保护教育宣传活动。

深化推进消费者权益保护工作，扩大“友+同行”品牌影响力

为将消费者宣传教育纳入常态化的工作，深化消费者权益保护工作内涵，提高公众对于金融知识普及的认知度，友邦人寿建立了消费者权益保护品牌“友+同行”及 “兼容进取，消保同行”的消保口号，寓意友邦人寿员工坚持追求卓越、诚实守信、以客为先、以人为本、勇于创新的企业文化，在业务高速发展的同时，不忘维护消费者权益，前置企业责任，始终将保护客户的责任与业务发展并轨，秉承“以客户驱动”的经营理念，长效合规经营，持续守护每一位客户的权益。

教育宣传格局多元化，强化消费者风险防范意识

疫情防控仍需慎终如始，为避免线下聚集， 友邦人寿积极构建多元化、立体化宣教模式，持续加大线上宣传力度，立足主题式、生动性、趣味性和数字化的教育宣传理念，通过“高管讲解八项权益”“金融权益‘友’保障，金融知识问答”“消保日签”“消保步行”“以案说险”等系列活动，结合漫画、长图、动画等形式，寓教于乐，推动金融知识传播，助力提升公众金融素养。

畅通金融消费者投诉渠道，呼吁公众理性维权

友邦人寿一直高度重视金融消费者合法权益。为畅通金融消费者投诉渠道，友邦建有“信、访、电、网”等多样化的投诉及咨询渠道，在公司官方网站、营业场所，对外公布保险消费者投诉维权电话、投诉流程等信息，畅通投诉渠道，积极、妥善、快速响应并及时告知消费者处理结果。同时，持续倡导金融消费者通过银行保险及监管机构的正规渠道维权，加强金融消费者理性维权及自我保护意识，提升金融消费者风险防范能力。

用心呵护重点人群，提升金融消费者获得感

聚焦“一老一少”，注重加强老年人权益保护，友邦人寿专设线上“适老知识课堂”，精心制作易于老年人理解的图文、漫画及动画视频，普及贴近老年人生活的金融防诈知识、风险提示、健康养生知识等内容，为老年人当好“金融守门人”，增强老年人金融获得感；同时，友邦人寿还积极完善网点的适老举措，提供有“温度”的敬老服务，在网点设置“适老服务权益包”，为老年群体提供完善的、有温度的便民措施。此外，面向青少年群体，友邦人寿大力倡导理性消费，加强对贫困地区的金融教育资源倾斜，促进青少年群体提高风险保障意识，切实维护重点人群消费者权益。

友邦人寿表示，将继续积极践行社会责任，秉承着“兼容进取，消保同行”的消保理念，严格落实监管机构工作要求。将金融知识普及工作作为长期、系统性工作、持续普及、推广、强化教育宣教工作，不断加大原创材科制作，创新活动形式、拓展宣教渠道，完善公众教育长效机制。提升消费者金融素养，保护消费者合法权益，为构建和谐、有序的金融消费环境贡献力量。

(责编：董童、李源)