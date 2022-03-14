人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

为小微商户降经营成本 支付宝3次延长收钱码提现免费期限

2022年03月14日14:59 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：为小微商户降经营成本 支付宝3次延长收钱码提现免费期限

　　3月14日，支付宝方面的数据显示，过去半年多已为小微商户减免经营成本近50亿。据了解，为持续助力实体经济、进一步降低小微商户的经营成本，去年，人民银行等四部委发布关于降低小微商户支付手续费的通知，支付宝响应并提前两个月落实降费政策：通过网络支付服务费打折、收钱码提现免费等举措进行降费。此次是这半年来支付宝首次披露降费效果。

　　去年，人民银行等四部委发布《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》，该通知自2021年9月30日起施行；中国支付清算协会、中国银行业协会等随后也发文，鼓励商业银行、非银行支付机构等支付主体继续降低手续费。

　　支付宝响应这一号召，制订降费让利举措，并提前了两个月落实：2021年8月1日起，针对符合工业和信息化部《中小企业划型标准规定》的小微企业和个体工商户，支付宝平台上的网络支付服务费打9折，并继续延续收款码免费提现等举措，多项让利举措将持续至2024年9月30日。支付宝方面表示，自2021年8月至今，半年多来已为小微商户降低经营成本近50亿。

　　公开资料显示，此前支付宝在降低小微商户经营成本上就动作不断。以收钱码为例，收钱码是小微商户常用的收钱工具，提现免费能有效降低他们的经营成本。支付宝推出收钱码以来一直提现免费，且无需用户额外申请：2017年底，支付宝宣布将收钱码提现免费延长3年。2021年3月，支付宝第二次宣布收钱码提现免费再延长3年。2021年6月，支付宝第三次宣布延长免费期。2022年2月，支付宝表示无论是否升级至“个人经营收款码”，用户都能继续享受收钱码提现免费、“敢收敢赔”保障(码被掉包也能全额赔付)等权益。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
科技创新如何为数字经济注入活力？看这个示范区的发展之路
　　今年的政府工作报告提出，要深入实施创新驱动发展战略，巩固壮大实体经济根基。推进科技创新，促进产业优化升级，突破供给约束堵点，依靠创新提高发展质量。…
铁路部门：3月15日0时前已购车票可免费退票
　　人民网北京3月14日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，针对近日全国部分地区出现多点零星散发病例和局部聚集性疫情，为配合各地政府减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集等疫情防控政策的落实，铁路部门将迅速大幅调整旅客列车开行，并出台旅客列车车票免费退票措施。 自即时起，旅客在车站、12306网站等各渠道，办理2022年3月15日0时前已购各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险和互联网订餐的一同办理。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部