原标题：为小微商户降经营成本 支付宝3次延长收钱码提现免费期限

3月14日，支付宝方面的数据显示，过去半年多已为小微商户减免经营成本近50亿。据了解，为持续助力实体经济、进一步降低小微商户的经营成本，去年，人民银行等四部委发布关于降低小微商户支付手续费的通知，支付宝响应并提前两个月落实降费政策：通过网络支付服务费打折、收钱码提现免费等举措进行降费。此次是这半年来支付宝首次披露降费效果。

去年，人民银行等四部委发布《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》，该通知自2021年9月30日起施行；中国支付清算协会、中国银行业协会等随后也发文，鼓励商业银行、非银行支付机构等支付主体继续降低手续费。

支付宝响应这一号召，制订降费让利举措，并提前了两个月落实：2021年8月1日起，针对符合工业和信息化部《中小企业划型标准规定》的小微企业和个体工商户，支付宝平台上的网络支付服务费打9折，并继续延续收款码免费提现等举措，多项让利举措将持续至2024年9月30日。支付宝方面表示，自2021年8月至今，半年多来已为小微商户降低经营成本近50亿。

公开资料显示，此前支付宝在降低小微商户经营成本上就动作不断。以收钱码为例，收钱码是小微商户常用的收钱工具，提现免费能有效降低他们的经营成本。支付宝推出收钱码以来一直提现免费，且无需用户额外申请：2017年底，支付宝宣布将收钱码提现免费延长3年。2021年3月，支付宝第二次宣布收钱码提现免费再延长3年。2021年6月，支付宝第三次宣布延长免费期。2022年2月，支付宝表示无论是否升级至“个人经营收款码”，用户都能继续享受收钱码提现免费、“敢收敢赔”保障(码被掉包也能全额赔付)等权益。

(责编：曹淼、李源)