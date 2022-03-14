张海波

“北斗”导航为什么重要？5G时代，我们应当如何科学看待电磁辐射？科技民生系列丛书之《北斗导航天地间》和《5G电磁辐射与健康》，从科普角度为读者揭开北斗和5G的神秘面纱。以下是相关书评摘登：

中国的北斗、世界的北斗、一流的北斗

——读科技民生系列丛书之《北斗导航天地间》

该书定位于北斗定位系统高端科普读本，较好地把握了科学性和趣味性的平衡点，从选题、内容和形式上都进行了合理的科普化设计。

首先，本书的选题紧扣大众关注的热点焦点。2020年5月发射最后一颗地球静止卫星，北斗三号全球星座部署全面完成。从2000年到2020年，20年时间共发射北斗一号、二号、三号卫星共55颗，与美国GPS、欧洲的“伽利略”、俄罗斯“格洛纳斯”齐头并进，不仅是中国的北斗，也成为了世界的北斗，这是中国的骄傲。

其次，该书从古人怎样辨别方向的故事引入，使人探究。从天上的北斗七星，到北斗卫星，引发读者的阅读兴趣，循序渐进娓娓道来，避免了教科书式的枯燥表达。

再次，语言风格幽默风趣，内容图文并茂也是本书的一大亮点。

最后，本书的结构严谨、条理清晰，层层深入。从古人辨别方向案例引入问题，从指方向靠北斗，大众生活离不开北斗，国民经济国防事业需要北斗，再到分析北斗背后的高科技，通过抽丝剥茧式的递进分析，科学的章节布局便于读者对全书的整体把握。最后介绍了奋进中的中国北斗，北斗与其他卫星导航系统的比较，北斗系统的国际化和未来发展方向，具有一定前瞻性。

走进5G时代的电磁辐射

——读科技民生系列丛书之《5G电磁辐射与健康》

随着5G时代的到来，电磁辐射再一次成为公众关注的焦点。“一叶障目，不见泰山”，公众对于电磁辐射的担忧源于对电磁场和电磁波的不了解、缺乏科学的认知，该书为广大读者揭开电磁辐射的神秘面纱，消除大众对电磁辐射的片面认知，助力推动电磁波的有益应用。

本书有三大特点：一是贴近大众生活，聚焦公众关心的热点焦点问题，涵盖了安检设备、电子监视、新能源汽车、射频识别系统等与社会生活息息相关的众多新兴电磁辐射场景。二是全球视野，通过收集、分析和解读国际上对生物电磁学的重要实验结果，重点介绍了世界范围内有关电磁辐射与人体健康的研究成果，进一步消除疑虑。三是深入浅出，语言生动，通俗易懂，由案例引入吸引读者，便于理解。

本书以问题为导向，介绍了关于电磁辐射的争议，解读了电磁辐射的相关概念，理清了电磁辐射和核辐射的区别，介绍了电磁场对大众生活的影响；分析了5G时代的电磁辐射有何不同，对5G带来的电磁辐射的新热点问题做了说明，并介绍了5G的新技术特点和新场景；同时对世界各国及权威组织对电磁辐射风险所做的努力，以及电磁波在医学等领域的有益应用予以介绍，并对电磁研究的未来作了展望。

(责编：赵竹青、章斐然)