人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家统计局：3月上旬重要生产资料市场价格37种上涨12种下降

2022年03月14日16:48 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月14日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，跟据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年3月上旬与2月下旬相比，37种产品价格上涨，12种下降，1种持平。

其中，煤炭板块重点监测的7种产品中，6种上涨，1种下跌；石油天然气板块监测的6种产品中，5种上涨，1种下跌；钢铁产品价格整体呈上涨趋势；有色金属板块监测的4种产品中，3种上涨，1种持平；化工板块监测的10种产品中，9种上涨，1种下跌；非金属建材板块监测的3种产品中，1种上涨，2种下跌；农产品板块监测的8种产品中，4种上涨，4种下跌。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：3月上旬重要生产资料市场价格37种上涨12种下降
　　人民网北京3月14日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，跟据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年3月上旬与2月下旬相比，37种产品价格上涨，12种下降，1种持平。 其中，煤炭板块重点监测的7种产品中，6种上涨，1种下跌；石油天然气板块监测的6种产品中，5种上涨，1种下跌；钢铁产品价格整体呈上涨趋势；有色金属板块监测的4种产品中，3种上涨，1种持平；化工板块监测的10种产品中，9种上涨，1种下跌；非金属建材板块监测的3种产品中，1种上涨，2种下跌；农产品板块监测的8种产品中，4种上涨，4种下跌。…
国家发改委：三年全面完成河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建任务
　　人民网北京3月14日电 （申佳平）为有力有序有效做好灾后恢复重建工作，国家发展改革委近日制定《河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建总体规划》（以下简称《规划》），提出经过一年的努力，基本完成影响防洪的水毁水利工程修复、损毁房屋修缮加固和农村居民自建住房原址重建，交通、能源、通信等基础设施和教育、医疗卫生服务保障能力基本恢复到灾前水平。经过三年的努力，全面完成灾后恢复重建任务，灾区防灾减灾能力得到显著提升，生产生活条件和经济社会发展水平全面恢复并超过灾前水平。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部