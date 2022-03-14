原标题：用好短视频，手机秒变学习机

我们发现，浏览短视频是当下年轻人常见的休闲方式，但在大众印象中，看短视频还是一种以娱乐为主的消遣方式。

与这一成见不同的是，现如今的短视频观众开始越来越青睐知识类的短视频，希望在娱乐放松的同时，能够获得一些有内容有意义的知识。

根据《2021抖音泛知识内容数据报告》，抖音的泛知识内容播放量年同比增长达74%，泛知识内容播放量达到了平台总播放量的 20%，是最受用户欢迎的内容之一。抖音也在去年年底正式推出了学习频道，以便聚合知识类创作者的视频内容，方便用户更集中专注地获取这类内容。

在以娱乐内容为主的短视频媒体平台上，用视频传授知识会有效果吗？

观众心心念念的“能学到一些什么东西”，会不会只是一个假象？

使用短视频学习？学校早就在做了

在学校的教学实践中，已经有很多中学及高校的教师，开放性地在教学中使用短视频辅助教学了。

抖音创作者@安森垚 也表示，很多中小学老师联系他，询问能否授权他们在课堂上播放他的视频，可能是一节地理课，也可能是一节历史课，甚至可能是生物课、物理课。

国内，有研究者尝试使用发布写作任务，展示并分析素材，每天布置定量视频学习等教学策略，将短视频应用到初中写作的教学中，通过深层次的线上线下协调一体，使写作教学焕发了新的生机。

无独有偶，国外也有教师在描写文写作教学中使用短视频作为教学媒介，通过对85名中学生感受的定量分析，发现短视频可以培养学生的学习动机。

短视频同样可应用于高校教学，已有教学者将其应用到语言教学、体育教学等科目的教学中，除了让学生观看视频外，也鼓励学生自己制作视频上传，以教代学，这些教学策略均取得了不错的效果。

研究者认为，教师在教学中使用短视频可以创造一个情境式的、有意义的、与学生生活相关联的学习过程，进而让学生积极地参与到这个学习过程中来，总得来说，在课堂上播放短视频，学生的学科参与度会提高，理解能力会增强。

对于短视频为何适用于课堂学习，有研究者提出了基于认知负荷理论的解释，认为在基于短视频的学习中，一个知识点只需要少量认知投入就能观看，学习的时间短，完成的效率高。在这个过程中，学生借助视觉、听觉等手段消化和接收知识点，效率更高、转化和吸收的量大，有助于知识在脑内更好地转化和储存。

在相关研究中，教师使用的教学素材其实就是一般人日常生活中经常刷到的账号（例如“戴建业”、“易中天”等），对普通人来说，浏览的知识内容和参与研究的学生是一样的。

但从形式上看，上述研究都是有教师引导的正式学习，与我们平常那样，躺在沙发上刷着知识类的视频是不太一样的，当我们自由选择自己观看内容的时候，能够不被短视频平台其他的娱乐向内容影响，高效地获取知识吗？

知识类短视频，能学到什么？

相比于课堂上使用短视频辅助课堂教学，观众日常生活中观看知识类视频的行为属于典型的非正式学习（Informal Learning），也就是非官方、非标准化的学习，场合、时间和形式都相当灵活。

在非正式学习中，微型学习（micro-learning）是其区别于课堂上正式学习的最重要一点，它往往会将信息或技能构建内容分解为小的、易于消费的部分，为学习者提供短小精悍、重点突出、易于消化的内容。

网课就像一个很大的蛋糕，没有办法一口吃完；而微型学习就像一堆巧克力豆，你能一口一口地把知识塞进嘴里。

短视频平台限制视频长度的规则，本身就与微型学习这一新兴的学习方式极为契合，既然视频时间天然那么短，那么视频创作者自然要做到将最精华的知识以最直白的方式呈现给观众。

在短视频平台上，分享Creative Skill（如烹饪、绘画等）的视频学习效果就很好，因为这些技能很具象，学习目标明确，很容易分解步骤让观众跟着学习，并且可以鼓励观众实践并拍摄视频上传到视频平台上，这种方式进一步加强了观众的学习意识。

例如“美食作家王刚”“高芋芋”“绵羊料理”等视频账号，均以烹饪教学为内容亮点，观众经常自发地在评论区分享文字版食谱，讨论料理做法。

从实际数据上来看，生活技能类内容也确实是抖音的泛知识类内容中最受欢迎且增长最快的品类，21年的视频总数增长达到了 219%。

然而，那些内容较为艰深、不符合微型学习理论、未能将知识点有效拆解的科普类短视频则容易出现大家非常认同某个账号的品牌（账号关注数较多），但对视频内容的支持却相对较少（转赞评数据相对较低），换句话说就是“关注了就是学了”。

从数据而言，科普短视频的头部账号依然有着相当好的知识传播的效果，如大家所熟知的藏狐主任@无穷小亮的科普日常，在抖音上的获赞数达到了1.2亿，粉丝数也达到了0.21亿，网络热传生物鉴定系列确实很好地揭开了民间传说中神秘生物的面纱，也给平台上猎奇向的内容赋予了更深度的鉴定物种的意义。

但对于非头部的科普账号而言，由于内容本身具有极高的专业性，且缺乏对平台生态的了解，使得视频在表达层面有着严肃枯燥有余、趣味性与简明性不强的问题，因此观众对这类内容的认可度便不会太高，缺乏互动的热情，便难以从中学到知识。

如何让观众在看完知识类短视频后有所收获，是知识类短视频创作者都需要认真考虑的问题。

善用平台功能，让手机变成学习机

根据清华大学新闻与传播学院发布的《知识的惠普：短视频与知识传播研究报告》，知识类短视频对用户的价值主要体现在点亮兴趣、扩展边界、焕新观念与激发参与上，从这些功用出发，我们能够更好地理解抖音知识类视频在我们实际生活中的功效。

不过一些家长还是担心孩子会沉迷电子产品或是接触到不良信息。因此，各大平台们也在积极开发“青少年模式”，在这个模式下只会出现平台挑选过的有益信息。今天，也给大家简单介绍一下目前的几款国民APP里的“青少年模式”。

抖音实名认证操作简单快捷，在我-设置-账号安全-实名认证中输入姓名和身份证号，再进行人脸核验即可。只要认定为14周岁以下的青少年，强制进入到青少年模式，无法自行退出，实打实的让孩子接受模式。

抖音青少年模式里会根据孩子年龄适配视频，内容丰富有趣，涵盖范围广，比如科普类的常识、热门动画片、纪录片等，同时跨越超多领域，天文、地理、人文科学、自然生物、历史考古、正能量等优质内容。

如果超过14周岁，家长可在当天点击抖音青少年模式弹窗或者我-青少年守护工具-青少年模式中开启，帮助孩子设定4位数密码就可以啦。

在时间限制方面，进入我-青少年守护工具-开启时间锁即可，一旦开启后宝妈可以为孩子设定单日使用抖音时间，最高时长可达120分钟，超过设定值后，需要输入密码才能恢复使用。如果直接开启青少年模式，时长不超过40分钟，观看时间段限制在6:00~22:00。

特别提一下，抖音还开发了「时间管理」功能，成年用户可以借此来管理自己的使用时间，提醒自己注意休息、及时睡觉，劳逸结合用手机。

到达约定的限制时间后，抖音就会出现休息提醒页面，其中的视频有贡嘎雪山、青海湖、喀纳斯、雅鲁藏布江等各地的风景。

B站青少年模式设置入口明显，首页状态栏就能看到。

在内容角度也下了功夫，为孩子们筛选出趣味十足的科普、人文地理及音乐绘画等内容，包括动画、纪录片寓教于乐的精品视频。

快手有“青少年模式”“护苗行动”“空中课堂”三块内容构成“青少年保护工具”，内容方面分为体育、才艺、音乐、语言学习等频道。

快手还定期发起一系列活动，例如：联合故宫博物院、人民日报新媒体策划《寒假·故宫知识课堂》；联合新华社共同出品《听妈妈的话》宣传片；联合央视网发起《青春的N种可能》主题活动。

数字时代，让孩子远离电子产品并不可取，家长应当合理地看待数字技术的影响和作用，应该引导孩子树立正确观念，形成有理有度的使用习惯，真正让数字技术成为孩子成长的好帮手。（内容来源：北师大心理学部微信公众号“京师心理大学堂”等）

(责编：董童、李源)