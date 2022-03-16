本报北京3月15日电 （记者陆娅楠）开年中国经济恢复好于预期。国家统计局3月15日发布的数据显示：1至2月，国民经济持续稳定恢复，新动能继续成长，高质量发展取得新进展。

工业、服务业逐步回升。1至2月，全国规模以上工业增加值同比增长7.5%，比2021年12月加快3.2个百分点，41个大类行业中超过九成行业实现增长；全国服务业生产指数同比增长4.2%，比2021年12月加快1.2个百分点。

消费增速回升。1至2月，社会消费品零售总额同比增长6.7%，比2021年12月加快5个百分点。扣除价格因素，实际增长4.9%，比2021年12月明显回升。

固定资产投资实现良好开局。1至2月，固定资产投资同比增长12.2%，比2021年全年加快7.3个百分点。制造业投资同比增长20.9%，比2021年全年加快7.4个百分点。

创新驱动态势明显。1至2月，规模以上高技术制造业增加值同比增长14.4%，高技术制造业投资增长42.7%，明显快于整体制造业生产和投资增速，新能源汽车、工业机器人、太阳能电池产量同比分别增长150.5%、29.6%、26.4%。

经济结构持续优化。1至2月，规模以上工业中，制造业增加值同比增长7.3%，增速比2021年12月加快3.5个百分点。信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长16.3%，明显快于全部服务业生产指数，而且是在2021年高基数基础上继续保持较快增长。

《 人民日报 》（ 2022年03月16日 01 版）

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