本报记者 陆娅楠

3月15日，国家统计局公布今年1—2月份主要经济数据。

“从数据上来看，中国经济呈现阵阵的暖意。”在国新办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖说，“1—2月份国民经济恢复好于预期。”

固定资产投资实现良好开局

今年以来，随着稳增长政策发力，支持实体经济的力度加大，国民经济持续恢复，高质量发展稳步推进，积极变化明显增多，经济运行在合理区间。1—2月份，我国居民消费价格同比上涨0.9%，低于3%左右的预期目标；全国城镇调查失业率平均为5.4%，低于5.5%以内的预期目标；我国货物贸易顺差同比增长16.3%。2月末外汇储备32138亿美元，继续稳定在3.2万亿美元以上，国际收支保持基本平衡。

“新年伊始，各地区各部门认真贯彻落实中央经济工作会议决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，精准发力，积极扩大有效投资，固定资产投资实现良好开局。”国家统计局投资司首席统计师罗毅飞说。

稳增长，有效投资的关键性作用更好发挥。今年1—2月，固定资产投资同比增长12.2%，比上年全年加快7.3个百分点。

大项目积极开工，稳投资政策效果不断显现。各地区各部门贯彻中央经济工作会议精神，积极推动重大项目开工建设，加强资金等要素保障。去年四季度，已经发行的1.2万亿元地方政府专项债，提前下达的2022年新增专项债限额1.46万亿元，对投资拉动主要落在今年。

“1—2月份，固定资产投资资金来源中，国家预算资金同比增长33.9%，有力支持相关投资。”付凌晖说，1—2月份计划总投资在亿元及以上的大项目完成投资增长15.8%，对全部投资的贡献率接近60%，大项目投资增长明显。

促转型步稳蹄疾，积极推动制造业投资增长成效明显。“今年以来，各地围绕推动高质量发展，积极推动制造业投资重大项目开工建设，多个地方新能源汽车、集成电路等大项目陆续开工。”付凌晖说，随着制造业稳步恢复，装备和高技术产业的市场需求扩大，支撑了制造业投资加快。1—2月份，制造业投资同比增长20.9%，比上年全年加快7.4个百分点。其中，高技术制造业投资增长42.7%，比上年全年加快20.5个百分点；装备制造业增长34%，比上年全年加快18.1个百分点。随着绿色低碳转型和智能化发展，制造业企业技改投资加快。1—2月份，制造业技改投资增长27.2%，比上年全年加快13.6个百分点。

补短板持续发力，基础设施和民生领域投资加大。按照中央经济工作会议的要求，各地适度超前开展基础设施投资，积极推动重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施等投资建设。1—2月份基础设施投资同比增长8.1%，比上年全年加快7.7个百分点。其中，水利管理业、信息传输业方面的投资分别增长22.5%和15.2%。同时，社会民生领域补短板的力度持续加大。1—2月份，教育、卫生投资分别增长19.8%和29.3%。

社会消费品零售总额增速回升，春节和冬奥消费的带动比较明显

今年以来，市场销售在春节消费和冬奥因素带动下明显改善，增速出现了回升。1—2月份，社会消费品零售总额同比增长了6.7%，比上年12月份加快了5个百分点。扣除价格因素，实际增长4.9%，比上年12月份明显回升。

春节和冬奥消费的带动比较明显。看出行，上年同期，受到就地过年等因素的影响，长距离出行大幅度减少。今年1—2月份长途出行明显增加，比去年同期相比，铁路、民航客运量都实现两位数以上的增长。看零售，冬奥期间冰雪产品的销售明显增加，带动了商品零售和餐饮业的增长，1—2月份商品零售额同比增长了6.5%，比去年12月份加快了4.2个百分点；餐饮收入同比增长8.9%，而上年12月份是同比下降2.2%。

大宗商品销售和升级类商品销售在加快。随着前期“缺芯”情况缓解，汽车供应增加，1—2月份，限上单位汽车类零售额同比增长了3.9%。

“这些情况表明，我国消费市场韧性足的特点比较明显，消费规模扩大、消费结构升级态势没有改变。”付凌晖说。

实现5.5%的经济增长有基础、有条件，仍然要付出艰苦的努力

1—2月份主要数据显示主要生产需求指标出现明显回升，经济运行呈现积极向好的势头。付凌晖表示，当前全球疫情扩散蔓延，世界局势动荡不安，地缘政治冲突加剧，外部不稳定不确定性加大，国内经济恢复仍不均衡，部分地区散发疫情的影响仍在持续，行业企业地区有所分化，小微企业经营困难仍比较突出，经济持续恢复的基础尚不牢固。

“由于大宗商品价格上涨，上游价格的上涨幅度较高，对中下游企业压力比较大，特别是一些中小型企业经营困难还比较突出。”付凌晖表示，当前，疫情对接触性、聚集性服务业的制约仍然比较明显，文化旅游、交通客运、餐饮零售等服务行业仍然比较困难。

付凌晖表示，总的来看，一季度经济运行保持平稳发展的态势仍将延续。“尽管面临困难和挑战，各地区各部门按照党中央、国务院决策部署，加大稳增长力度，无论是投资、消费还是工业增长，都出现了明显的积极变化。”

《政府工作报告》提出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5.5%左右。“5.5%的增速不低，但实现5.5%的经济增长也是有基础、有条件的。”付凌晖表示，中国经济在持续恢复，发展韧性强、潜力大、动力足的特点比较明显。下阶段，稳增长政策持续发力，也将有力促进经济稳定增长。“当然，我们对于问题和困难要估计得更加充分一些，要实现全年5.5%左右的目标仍然要付出艰苦的努力。”付凌晖说。

《 人民日报 》（ 2022年03月16日 04 版）

(责编：胡永秋、白宇)