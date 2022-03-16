从中国空间站拍摄的地球景观。

航天员 王亚平摄

翟志刚（右一）、叶光富（左一）在空间站为王亚平庆祝生日。

中国航天员中心供图

在北京航天飞行控制中心拍摄的空间站机械臂转位货运飞船试验画面，天舟二号货运飞船在机械臂拖动下，以核心舱节点舱球心为圆心进行平面转位。

新华社记者 郭中正摄

王亚平在空间站核心舱内“飞翔”。

中国航天员中心供图

“天宫课堂”上，翟志刚展示通过科学实验方式“变”出的奥运五环。

中国航天员中心供图

在北京航天飞行控制中心拍摄的叶光富出舱画面。

新华社记者 郭中正摄

2021年10月16日，神舟十三号载人飞船成功发射，3位航天员翟志刚、王亚平、叶光富踏上为期半年的太空之旅，中国空间站迎来了第二批航天员和首位女航天员。到目前，“三人组”已在空间站度过了5个月的时光。

执行迄今时间最长一次太空飞行，神舟十三号航天员赶上了第一次在太空跨年，第一次在空间站过春节。在地面团队的精心保障下，航天员们除夕夜为人们送上来自太空的新年祝福，在空间站度过了年味十足、充实精彩的虎年春节。从太空出舱、“天宫课堂”开讲，到手控遥操作完成货运飞船与空间站组合体交会对接试验，从中国女航天员首次太空漫步，到3名航天员太空飞行累计超100天，太空“出差”期间，航天员们开展了一系列空间科学实验和技术试验，刷新了一个又一个中国航天纪录，为中国空间站正式建成打下坚实基础。

（本报记者 余建斌）

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《 人民日报 》（ 2022年03月16日 08 版）

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